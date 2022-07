Mjesečni horoskop za avgust: Lav niže uspjehe, kod Škorpije pršti od ljubavi i strasti, Vodoliji stižu pare

Pročitajte šta su vam zvezde pripremile za avgust!

OVAN

Posao

Neke obaveze koje ste uporno odlagali ćete sada morati da završite. Budite produktivni i uhvatite se u koštac sa zadacim akoji vas očekuju. Fokusirani ste na materijalne stvari, ali da biste zaradili, moraćete da prionete na posao.

Ljubav

Avgust će za vas biti mjesec kada ćete morati da donesete odluku – da li ćete da budete srećni ili tužni. U zavisnosti od odluke koju donesete, možda ćete morati da raskrstite sa nekim osobama iz prošlosti i da u život pustite neke nove ljude.

Zdravlje

Osjećate se dobro, mada nemate baš dovoljno energije. Radite nešto što vas opušta kako biste napunili baterije.

BIK

Posao

Mjesečni horoskop za avgust 2022. vam predviđa veliki uspjeh na poslu, ali ćete morati da donesete neku odluku. Možda će vam biti ponuđena neka bolja pozicija, koja sa sobom nosi i nove, veće odgovornosti, pa razmislite o tome.

Ljubav

Ovog mjeseca vas očekuje dosta uzbudljivih dešavanja na polju ljubavi, posebno ako ste slobodni. Zaboravite na svoja očekivanja i budite malo spontaniji, mogli biste prijatno da se iznenadite.

Zdravlje

Generalno se dobro osjećate, ali valjalo bi da malo više povedete računa o tome da li dovoljno spavate.

BLIZANCI

Posao

Konačno ćete dobiti ono što vam pripada, bilo da je to nova pozicija, novi posao, već plata... Prestali ste da se opterećujete mišljenje kolega, već idete napred krupnim koracima ka ostvarenju svojih ciljeva.

Ljubav

Zauzeti uživaju u romantičnim trenucima sa partnerom, ali slobodnima nije baš idealan period za ulazak u neke nove veze. Trenutno vam prija da budete sami, nemojte to da mijenjate jer neko drugi misli da treba.

Zdravlje

Budite fizički aktivniji ovog mjeseca, to će vam pomoći da imate više energije.

RAK

Posao

Mjesečni horoskop za avgust vam predviđa da ćete biti vrlo energični u želji da se izborite za sebe na poslu i u tome ćete uspjeti! Puni ste samopouzdanja i želje za uspjehom i baš niko ne može da vam stane na put.

Ljubav

Ukoliko već neko vrijeme niste zadovoljni odnosom sa partnerom, avgust bi mogao biti mjesec kada ćete "presjeći". Neka vas to ne plaši jer svaki kraj znači i početak nečeg novog. Slobodni, osmelite se da napravite prvi korak.

Zdravlje

Mogući su manji problemi sa leđima, prijaće vam neke laganije fizičke aktivnosti.

LAV

Posao

Avgust je "vaš" mjesec, tako da će vam zvijezde biti naklonjene u svakom smislu, a to znači i da ćete na poslu dolaziti do uspeha bez nekog prevelikog truda. Niste baš preterano raspoloženi za rad, ali prilike nekako kao da vam dolaze same od sebe.

Ljubav

Ovog mjeseca ćete vrlo jasno vidjeti i shvatiti šta želite od svog života i koga želite pored sebe. To može da znači neočekivane raskide, ali i iznenadne početke veza, prepustite se.

Zdravlje

Dobro se osjećate. Prijaće vam da malo više vremena provodite u prirodi.

DJEVICA

Posao

Na poslu su pred vama neočekivani događaji, ali baš te iznenadne situacije će vam pomoći da brzo napredujete. Kao da ste se tome i nadali negdje u sebi, ali niste mnogo govorili o onome što želite, ali svakako ćete biti veoma zadovoljni uspjehom.

Ljubav

Topli ljetnji dani podižu vam raspoloženje flert, jedino gledajte da nekome ne dajete lažne signale. Zauzeti, vaš odnos sa partnerom je sjajan, razmišljate o zajedničkoj budućnosti.

Zdravlje

Brinete o svom fizičkom zdravlju, ali potrudite se da pažnju posvetite i mentalnom.

