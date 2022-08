Ovi horoskopski znaci ne mogu bez bivših, imaju genijalne izgovore

Astrologija otkriva horoskopske znake koji će uvijek naći način i izgovor da vide bivšu ljubav.

Izvor: YouTube/Netflix

Iako za mnoge ljude važi da se "bivši partneri vide samo u retrovizoru", postoje i oni ljudi koji se stalno "šunjaju" oko bivših partnera. Najčešće ostaju u dobrim odnosima sa njima, toliko da su spremni da lažu sadašnje partnere.

Nikada neće propustiti šansu da se vide sa njima, čak i ako su trenutno zauzeti. Zato, ukoliko se nađete sa nekim na kafi i vidite da izleće iz lokala zbog jednog poziva, možete da pretpostavite da se radi o bivšem partneru.

Evo u kojim znacima se takvi ljudi najčešće rađaju:

Vodolija

Vodoliji treba najduže vremena da stupi sa nekim u vezu. Ipak, kada Vodolija raskine, ona u tom trenutku postaje jedna od najbližih ljudi dojučerašnjem partneru. Smatraju da u životu ima mjesta za sve i uvijek bi smislili način da provedu vrijeme sa bivšim partnerom. Njima je cijeli život jednostavno ispunjen bivšim ljubavima.

Lav

Kada je riječ o Lavu, ovaj vatreni znak zaista cijeni prijateljstva u svim oblicima. Oni vole sticanje novih poznanstava, jer na taj način povećaju svoju društvenu vrijednost i grade svoje karijere. Kao rezultat toga, uvijek održavaju i zdrave odnose sa bivšim partnerima. Spremni su da lažu svog sadašnjeg partnera, ali nikada neće razmišljati o prekidu kontakta sa nekim iz prošlosti.

Jarac

Koliko god mu sadašnji partner to zamjerao, Jarac će stalno biti uključen u život svojih bivših ljubavnika, htjeli to oni ili ne. Oni nisu vješti kao drugi kada je odbijanje usluga u pitanju. Uvijek će biti bezbroj razloga zašto Jarac osjeća da "mora" da vidi svog bivšeg partnera i što prije to shvatite, biće vam znatno lakše.

(MONDO)