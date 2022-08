Dnevni horoskop: Blizanca očekuju lijepe vesti, Strijelac "upao" u vrtlog, Ribe nek se čuvaju starih prijatelja

Pročitajte dnevni horoskop za 28. avgust 2022. godine!

Ovan

Dnevni horsokop za 28. avgust 2022. vam poručuje da više obratite pažnju na bliske ljude oko vas. U posljednje vrijeme im ne posvećujete dovoljno pažnje što može da dovede do manje prepirka i nesuglasica. Ne očajavajte, jer vas uskoro očekuje priliv novca. Više odmarajte!

Bik

Vaša tvdoglava priroda koja je izraženija u posljednje vrijeme, mogla bi vam donijeti više štete nego koristi. Prije nego što donesete konačan sud, provjerite dobro sve informacije. Što se tiče ljubavnog aspekta, neko je potajno zaljubljen u vas. Igrajte pametno i uživajte u malim stvarima!

Blizanci

Vaš dnevni horoskop za 28. avgust 2022. godinevam poručuje da napravite dobru organizaciju, kako ne biste zapali u opšti haos. Očekuju vas lijepe vesti na poslu, moguće da će vas nadređeni nagraditi za prethodni trud. Malo ste se odaljili od porodice, pa je vikend idealno vrijeme da to nadoknadite!

Rak

Period iza vas vam je donio dosta preispitivanja, ali čini se kao da ih niste preokrenuli u svoju korist. Prijatelji bi mogli da vam zamjere što ste bez glasa "nestali", a onda se ko iz vedra neba pojavili. Objasnite im šta vas muči i imaće razumijevanja za vas. Smanjite masnu hranu i alkohol!

Lav

Dnevni horoskop vam je u znaku novca, te očekujte srećne vijesti na tom polju. Danas vam je idealan trenutak da se preispitate šta to pogrešno radite i izvučete zaključke koji će vam pomoći u budućnosti. Stara ljubav ili simpatija vam se mota po glavi, ali sada nije vrijeme da se vraćate u prošlost.

Djevica

Puni ste entuzijazma i energije i samo biste nešto da radite, međutim zaboravljate da izdvojite vrijeme za sebe i najbliže. Provedite vikend u prirodi ili organizujte zanimljivo okupljanje, prijaće vam. Bolovi u zglobovima.

Vaga

Dnevni horoskop za 28. avgust 2022. godine vam poručuje da manje razbijate glavu oko drugih. Pokušavate da sve oko vas bude skladno i idealno, ali to je nemoguće. Umjesto toga, usrećite sebe onim što najviše volite i vidjećete kako stavri oko vas postaju pozitivnije.

Škorpija

U glavi ste zamislili jedno, a realnost je sasvim druga i to vam stvara dodatnu nervozu. Posvetite se partneru, a slobodni pripadnici neka se ne libe da izađu na dejt sa nekim iz okruženja, jer vrlo je moguće da će im se svidjeti. Obratite pažnju na ishranu i unosite više vitamina!

Strijelac

Upali ste u vrtlog razmišljanja i ne možete da dođete do ispravnog zaključka. Pokušajte da porazgovarete sa nekim iskusnijim kako biste se vratili na "pravi put". Ne zanemarujte prijatelje jer vam oni mogu pomoći. Očekuje vas manja svota novca kao vid neke nagrade. Pojačajte fizičku aktivnost!

Jarac

Taman kad ste misli da odmorite, dobićete neočekivani poziv za dodatni rad. Može da vam se isplati, samo dobro razmislite da li možete to da uklopite uz ostale obaveze. Iako ste na ljubavnom polju malo posustali, ne brinite, karte su na vašoj strani. Dajte sebi šansu!

Vodolija

Umijete da budete previše hladni prema drugima, što vrlo lako može da vas dovede do nesporazuma, pogotov na poslu. Spustite malo gard i pokažite se u punom sjaju. Nezadovoljni ste partnerom, a to mu ne dajete do znanja. Sada je vrijeme da otvorite sve karte na sto!

Ribe

Dnevni horoskop za 28. avgust 2022. godine vam savjetuje da budete na odstojanju sa nekadašnjim prijateljima. Vrlo je moguće da će jedan poželjeti da vam se približi, ali znajte da ima skrivene namjere. Odvojite poslovno od privatnog i partneru pokažite više naklonosti i pažnje.

