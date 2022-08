Najomraženiji horoskopski znaci: Super se pretvaraju dok ne otkriju pravo lice

Saznajte koji su najomraženiji horoskopski znaci!

Izvor: Profimedia

Dok neke obožavaju i prosto se utrkuju da budu u njihovom društvu, postoje i horoskopski znaci koje skoro niko ne voli. Makar dok ih ne upuzna. Na lošem su glasu, često i nezasluženo, ali posjeduju osobine koje nisu svačija "šoljica čaja"...

Ovo koji su to najomraženiji horoskopski znaci...

Blizanci

Društveni su, pričljivi, ćudljivi i pomalo radoznali. Oni vole da ogovaraju druge i žele da uvijek budu u centru pažnje. Blizanci uvijek imaju različite uzbudljive priče koje mogu da podijele sa svojim prijateljima koje im pomažu da lako budu u centru pažnje. Dakle, ako se družite sa Blizancima, on ili ona će vas zaokupiti svojim pričama i potisnuti vas u drugi plan.

Blizanci su često omraženi uglavnom zbog njihovog dvoličnog karaktera. Dakle, prilično je teško da znate šta zaista misle o nekome. U jednom trenutku su "slatki" prema svima, a sljedećeg su već u stanju da vas izogovaraju "na mrtvo". Vrlo lako i brzo se dosađuju, nepostojani su u ljubavi i prijateljstvu.

Djevica

Djevica ponekad previše razmišlja i analizira. Nije neuobičajeno da previše brinu zbog stvari koje im se dešavaju, pa čak i drugima. Kad god postanu previše kritične prema nekom drugom, ili prema načinu na koji se neko ponaša, postoji problem. Osuđivanje drugih ljudi je lako, ali nije lijepo. One takođe mogu da budu samokritične, što druge izluđuje.

Djevica je perfekcionista, ne samo prema sebi, već i drugima. I to je ono što iscrpljuje ljude u njihovoj okolini. Frustrirani su kada nešto nije po njihovom i to definitivno može da natjera druge da iz zamrze.

Škorpija

Da, većina ljudi će se namrštiti ako im spomenete Škorpije. Često su poznati kao osvetoljubivi i manipulativni ljudi jer uvijek znaju kako da stignu do cilja, a sredstva rijetko biraju. Ovo može da natjera ljude da ih zamrze čak i prije nego što ih dobro poznaju. Škorpija je komplikovan znak. Ili ih volite do smrti ili ih mrzite do srži. Ili, ponekad, oboje.

Ono što je poznato o ovom znaku Zodijaka jeste da sve osjećaju veoma intenzivno. Snažno vole, intenzivno mrze. Škorpije će vas razmaziti komplimentima, pripremiti vam doručak u krevetu i zagrliti vas tako čvrsto da ne možete da dišete. A sutra ćete zateći prazan stan i shvatiti da su vas napustile bez riječi pozdrava. Vole toplo-hladno igrice i nemojte da se začudite ako ih uhvatite da vam provjeravaju telefon.