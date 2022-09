Prave su kokete: Horoskopski znaci koji se nikad neće odreći flerta

Astrologija otkriva horoskopske znake koji će uvijek flertovati, čak i kad su emotivno zauzeti.

Mogu da vole kao nikada prije, da se zaljube do ušiju, da potpuno "poblesave" zbog ljubavi, ali apsolutno nikada se neće dogoditi da prestanu da flertuju sa drugima. Mnogi kažu da je vijernost jedna od "najatraktivnijih" osobina kod ljudi, ali na nju mnogi zaborave.

Kada je riječ o znacima koji slijede u nastavku, nikada nećemo znati da li to rade iz dosade, hira, inata, potrebe, osvete. To je pitanje na koje samo oni imaju odgovor, ali jedno je sigurno: bez flerta prosto ne mogu. Evo o kojim znacima je riječ:

Škorpija

Misteriozna Škorpija nije daleko od toga da sakrije svoj trenutni ljubavni status samo kako bi očarala novog ljubavnika. Ona bi bez ikakvih problema i vješto uspjela da izmanipuliše novom osobom, sve dok ne odluči šta ili ko joj najviše odgovara. Ipak, svjesna je da to nije fer prema drugima, a romansa sa Škorpijom je poznata po tome što najčešće dovodi do slomljenih srca onih koji su sa njom. Uživa u tome da flertuje, a to najčešće radi oštrim pogledom.

Jarac

Kao znak koji je po prirodi izuzetno radoznao, ovaj horoskopski znak je izuzetno zaintrigiran idejom o potencijalnoj romansi. Dakle, čak i kada su u posvećenoj vezi, ako neko sa strane izrazi interesovanje za njih, oni će se automatski "aktivirati" i uzvratiti. Čak su u stanju da oni pokrenu inicijativu, ali ne žele da uđu u ozbiljan odnos, jer se ne odriču tako lako veze u kojoj su. Ovo može biti izuzetno zbunjujuće za osobu koja sa njima stupi u flert.

Strijelac

Strijelac u velikoj mjeri stiče samopoštovanje na osnovu tuđih mišljenja, saradnika i prijatelja. Samim tim, teško im je da izbjegnu povremeni flert uprkos tome što su u vezi. Iako možda ne žele da to podignu na viši nivo, lice im se ozari kada znaju da su i dalje poželjni. Ne vide problem u tome da upoznaju osobu koja je zaljubljena u njih, a čak mogu da postanu i bliski prijatelji.

(MONDO)