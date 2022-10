Dnevni horoskop: Blizance očekuje neprijatno iznenađenje, Djevice znaju šta žele, Jarčevi neodoljivi

Pročitajte dnevni horoskop za 4. oktobar 2022. godine!

Pročitajte dnevni horoskop za 4. oktobar 2022. godine i saznajte šta vas čeka kada su u pitanju posao, ljubav i zdravlje!

OVAN

Vaš dnevni horoskop za 4. oktobar 2022. godine najavljuje da ćete nekome učiniti veliku uslugu. Ta osoba će biti zahvalna i tražiće svaki mogući način da vam se oduži. Ako trenutno sređujete stan, nekoliko stvari će vas frustrirati jer ne znate gde biste s njima, i najbolje je da se otarasite tog tereta.

BIK

Dnevni horoskop vam najavljuje da ćete otkriti novu strast prema partneru, izazvanu nekim njegovim malim navikama koje do sada kao da niste ni primjećivali. Kada je novac u pitanju, zadovoljni ste kako ste "prošli" prethodnog mjeseca i sada pravite planove za ostatak godine. Pripazite se glavobolje, posebno ako imate problem sa sinusima.

BLIZANCI

Mogući su nepredviđeni troškovi zbog kojih ćete biti neprijatno iznenađeni. Čuvanje novca vam nikada nije bilo jača strana, ali ne dozvolite da vas to isfrustrira već potražite savjet od osobe za koju znate da je uvijek u odličnoj finansijskoj situaciji, iako možda zarađuje manje od vas. Ljubavni horoskop vam predviđa flert na poslu!

RAK

Vaš dnevni horoskop za 4. oktobar 2022. godine najavljuje veliki uspjeh na poslu. Postojao je neki problem s kojim niko nije uspio da se izbori, dok vi niste doletjeli kao superheroj i sve stvari složili kako bi trebalo. Nadate se unapređenju do kraja godine i vrijeme je da počnete diskretno to da stavljate nadređenima do znanja.

LAV

Zdravlje je u fokusu vašeg dnevnog horoskopa, i važno je da povedete računa o svom fizičkom i mentalnom stanju. Da li ste možda pomalo "sagorjeli"? Potrebni su vam predah, dobra hrana i dobro društvo, i do kraja nedjelje bićete kao novi.

DJEVICA

Dobijate pomješane signale od osobe koja vam se dopada. S jedne strane, kao da želi da budete zajedno do kraja života, sa druge, kao da vas non-stop "bocka" i zadirkuje i to vas zbunjuje. Sjetite se da bi najprije trebalo da budete iskreni prema sebi, a tek potom prema ostalima - i znaćete šta zapravo želite od tog odnosa.

VAGA

Odličan dan za vas, dnevni horoskop za 4. oktobar 2022. predviđa da ćete zablistati na poslu. Povišica stiže do kraja godine i to vas raduje jer za 2023. imate velike planove. Partner je nežniji nego ikada i osjećate leptiriće u stomaku!

ŠKORPIJA

Dnevni horoskop vas upozorava na neki plan koji pravite, moguće je da ste zaboravili vrlo važan detalj. Ko je osoba kojoj vjerujete, a koja može da vam pomogne oko toga? Ne okljevajte već zatražite pomoć, ne treba uvek da se pravite da sve možete sami. Možete, ali ne morate, drugi ljudi su tu za vas.

STRIJELAC

Atmosfera na poslu vam je neko vrijeme bila čudna, ali konačno se sve kockice slažu i znate šta bi trebalo da uradite. Predstoji vam važna odluka koja će se odraziti na cijelu narednu godinu. Pripazite na ishranu jer je moguće da zbog stresa niste baš vodili računa, što dovodi do manjka energije koja vam je prijeko potrebna.

JARAC

Vaš ljubavni život ovih dana cvjeta, osjećate se privlačnije nego ikada. Ako ste u vezi, partnerove strasti prema vama se rasplamsavaju! Ako niste u vezi, neodoljivi ste suprotnom polu i danas očekujte udvarače tamo gdje im se najmanje nadate.

VODOLIJA

Dnevni horoskop za 4. oktobar 2022. godine predviđa vrlo važan razgovor. Neka osoba iz vaše okoline, s kojom niste bliski a možda vam i nije simpatična, ima vrlo važnu informaciju za vas. U porodici su moguća sporječkavanja, izdignite se iznad te situacije.

RIBE

Dnevni horoskop vam savjetuje više fizičke aktivnosti, posebno ako vam posao podrazumeva dugo sjedenje. Upozorava vas na zdravlje, sitne tegobe koje osećate mogu da se pogoršaju ako ne povedete računa o svom tijelu. U ljubavi, nedostaje vam fokus i kao da niste sigurni gde vaša veza ide.

