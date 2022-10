Tri horoskopska znaka očekuej uzbudljiva sljedeća nedjelja

Astrologija otkriva koji znaci Zodijaka su pravi srećnici kada je sljedeća nedjelja u pitanju.

Izvor: Shutterstock/Neirfy

Nakon dinamičnog punog Meseca u Ovnu, nedjelja od 17. do 23. oktobra 2022. godine počinje ponovnim ulaskom Merkura u Vagu koja traži harmoniju, a razgovore sa drugima čini prijateljskim i lakšim. Do danas, 13. oktobra, šest planeta - Sunce, Mjesec, Merkur, Venera, Mars i Saturn, kretaće se kroz vazdušne znakove, stavljajući fokus na željene aktivnosti.

Tri horoskopska znaka imaće mnogo sreće u danima koji sljede. Ova energija je idealna za ljubav, dugoročne veze i odnose, ali i poslovne poduhvate u koje vrijedi ulagati. Evo koji znaci će imati najbolju nedjelju ikada:

BLIZANCI

Blizanci su konačno spremni da svima pokažu svoj rad, inteligenciju, trud! Sunce sa Saturnom je tu da vam pomogne da stvari podignete na viši nivo, posebno ako se radi o vašem privatnom biznisu. Imaćete jaku moć da prenesete važnu poruku na masu ljudi. Bićete uticajni, ali ne zaboravite da ovo možete da naplatite višestruko. Danas, 13. oktobra, Mjesec ulazi u vaš znak, a to znači da ćete biti uspešni čemu god da se posvetite! Nije važno da li je reč o poslovnom ili ličnom planiranju, ali ovo su vaši najsrećniji dani, toliko da ni sami nećete moći da povjerujete.

VAGA

Drage Vage, vrijeme je da tražite ono što želite i zaslužujete. Tokom sljedeće nedjelje bićete veoma popularni, traženi, neodoljivi. Najviše vremena provešćete u krugu porodice, prijatelja, ali i nekoga zbog koga će vam srce "preskakati"! Osjetićete nalet kreativnosti, a to znači da nikako ne smijete da je ispustite. Investirajte u nju, jer to vam može donijeti ogromne pare o kojima ste do skoro sanjali! Mnoge Vage mogu da upoznaju srodnu dušu krajem nedjelje. Vrijeme je da se otvorite i prepustite emocijama koji će vam promjeniti život.

VODOLIJA

Vodolijama se ovih dana dopada ponuda ili osoba iz inostranstva. Bilo da razmišljate o poslu ili ljubavi, prepustite se! Gorko kajanje jer niste probali nešto što zvuči sjajno, može olako da vas stigne. Vaše polje ljubavi i strasti biće prilično izraženo. To znači da nećete moći da zaobiđete neke nove emotivne odnose, koliko god se trudili i pokušavali da pobjegnete. Ne treba to da radite, uzmite sreću u svoje ruke i pustite da vas vodi tokom sljedeće nedjelje!

(MONDO)