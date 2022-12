VELIKI GODIŠNJI HOROSKOP ZA 2023: Tri znaka od maja briljiraju

Astrolog Predrag Petković dao je detaljnu prognozu za sve horoskopke znake kada je u pitanju 2023. godina!

Bližimo se ulasku u 2023. godinu koja će donijeti brojne promjene horoskopskim znacima. Dok jedni izlaze iz teškog perioda i na svim životnim poljima se penju na ljestvicu više, drugima će naredna godina pasti malo teže. Astrolog Predrag Petković gostovao je na K1 televiziji i tom prilikom dao detaljnu prognozu svim horoskopskim znacima. U nastavku saznajte šta vas čeka po horoskopu kada su zdravlje, ljubav i posao u pitanju!

"Već od januara 2023. Jupiter kao najveći benefit ulazi u znak Ovna i tu će biti do sredine maja, što znači da će svi vatreni znaci - Ovnovi, Lavovi i Strijelčevi, a naročito ti podznaci, primiti fantastičan aspekt od Jupitera koji je veliki benefit. Gotovo u svim segmentima života mogu da imaju poboljšanja. Ukoliko su u problemima, imaće zaštitu ili ako hoće da dođu do nečega, to je period koji je za njih dosta dobar. Posebno je dobar za putovanja, rad sa strancima, čak i na emotivnom planu. Imaju podršku Jupitera do polovine maja", rekao je astrolog i otkrio šta čeka zemljane znake:

"Kada Jupiter uđe u znak Bika, sve se to odnosi na zemljane znakove - Bika, Djevicu i Jarca. Oni će primati dobre aspekte. Jupiter u Biku najviše pogodnosti daje Bikovima, znaku i podznaku, jer će tu biti do proljeća 2024. godine, ali i Djevice i Jarčevi mogu da imaju jako puno dobrobiti u tom periodu, pogotovo kada je u pitanju novac. Pošto Bik šalje dobre aspekte, oni će imati prosperitet na finansijsko-poslovnom planu, a emotivni aspekt takođe drži podršku. Jupiter opet daje iz Bika koji je Venerin znak, a Venera se odnosi na ljubav, brak, odnose", rekao je Predrag Petković.

Kada su vazdušni znaci u pitanju, konačno će osjetiti boljitak u 2023. godini.

"Ako govorimo o grupi vazdušnih znakova, gdje su Blizanci, Vodolija i Vaga, oni polako izlaze iz teškog perioda, s obzirom da je Saturn kao teška planeta dugo bio u Vodoliji i imao je uticaj na sve vazdušne znake. Oni će već od 8. marta da osjete olakšanje, naročito Vodolije, ali i Blizanci, jer u njima dugo boravi agresivna planeta Mars. Izaći će i čitav taj period donosi prosperitet na svim poljima i daje im dobar vjetar u leđa. Do marta će da vuku teret, ali to će brzo da prođe. Biće jako dobar period", rekao je astrolog.

Vodenim znacima smiješe se dobri aspekti, ali Ribe čeka nešto teži period.

"Kada su vodeni znaci u pitanju, imamo Raka, Škorpiju i Ribe. Za Ribe imamo vrlo važan aspekt. Saturn, koji je najteža planeta, ulazi u Ribe posle 29 godina. U Ribama će se zadržati dvije i po godine, jako je spor. Za Ribe kreće jedan malo teži period, period čišćenja, preispitivanja, sumiranja životnih pitanja. Ribama su generalno od marta, ali naročito u naredne dvije i po godine pod Saturnom i njima će se vjerovatno dešavati različite stvari u tom periodu", rekao je astrolog, dok je situacija za Rakove i Škorpije drugačija:

"Što se tiče Rakova, generalno imaju dobru poziciju, nema nešto što bi opteretilo ovaj znak. Oni su u 2023. godini generalno u dobroj energiji, Jupiter iz Bika im šalje dobar aspekt i oni mogu da naprave dobre stvari. Biće emotivno mnogo dobra godina, a to im je jako bitno. Njima je suština porodica, potomstvo, emocija. Mnogim ženama je to dobar period za potomstvo ukoliko to planiraju. Škorpije od proljeća izlaze iz jedne lošije faze, Saturn iz Vodolije je udarao na njihov znak, pa su Škorpije posljednjih dvije i po godine imale prilično puno borbe na dosta životnih polja. Od proljeća i to polako nestaje. Od 2023. mogu mnogo lakše da dišu i gotovo sve životne oblasti će se podići za jedan stepenik više", rekao je astrolog i dodao:

"Ovo sve se odnosi i na podznake, bez obzira da li ste znak i podznak. Zodijački znak traje mjesec dana i u tom mjesecu se možda rodi hiljadu ljudi. Podznak je važniji, mnogo dominantiji. Podznak smo mnogo više mi, zapravo planeta koja upravlja podznakom", objasnio je astrolog.

Ko će briljirati u ljubavi i kome stiže novac, a ko treba da obrati pažnju na zdravlje?!

LJUBAV 2023.

"U 2023. godini, Jarčevima ide ljubav. U njihovom polju ljubavi je Jupiter, to je peta kuća, odnosi se na potomstvo. Odličan aspekt za ljubav. Takođe Škorpije, njima je Jupiter u sedmoj kući cijele godine, a sedma kuća se odnosi na brak. Mada, njima stoji i problem, Uran se nalazi tu. Mnoge će se razvesti tokom 2023. zbog tranzita Urana koji predstavlja nešto neočekivano i nepredvidivo, donosi ozbiljne prekide veza i brakova, a drugima će da donese. To ne mora da bude nužno loše, može značiti oslobođenje. Ribama je malo teža emotivna priča, ali Vage će prosperirati u ljubavi, jer se oslobađaju od Saturna. Na Rakove će Jupiter dobro da utiče i iz polja odnosa izlazi Pluton, oslobađaju se", rekao je astrolog.

ZDRAVLJE 2023.

"Na zdravlje treba da obrate pažnju Ribe, s obzirom da će Saturn kao planeta bolesti, opterećenja težine, depresije, emotivnog mučenja, teških misli biti u Ribama i odatle napada Djevice, Blizance i Strijelčeve. To su četiri znaka koja treba da obrate pažnju na slabe tačke ako ih imaju. Mnogi neće osjetiti, ali ako je natalni horoskop podložan nekim znacima, mogu da osjete određene slabosti poput pada enegije, hroničnog umora, iscrpljenosti. Bikovi takođe, ako su duži vremenski period živjeli napeto, trebalo bi da obrate pažnju na stresne situacije, štitnu žlijezdu, hormonske poremećaje i pojačan apetit", objasnio je Petković.

FINANSIJE 2023.

"Pominjao sam da od maja Jupiter ulazi u Bika, što bi trebalo da da neku vrstu stabilnosti. Neće biti oscilacija, naročito za zemljane znake. Novac stiže Ovnovima, pogotovo onima kojima je to podznak, potom Bikovima, Lavovima - njima prolazi kroz polje karijere. Tu su i Jarčevi i Škorpije. To su znaci koji će više biti okrenuti poslu i koji će osjetiti novčani boljitak", ispričao je astrolog.

