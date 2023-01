VELIKI NOVČANI HOROSKOP ZA 2023: Četiri znaka imaju fenomenalne šanse da ZGRNU BRDO PARA,

Pročitajte veliki novčani horoskop za 2023. godinu!

Izvor: Shutterstock

Godišnji horoskop za 2023. godinu otkriva šta vam astrolozi predviđaju kad je u pitanju novac! Saznajte koji znak će se obogatiti, a ko će mučiti muku i spajati kraj sa krajem.

Ovan

Možete da računate na progresivno poboljšanje finansija i stabilnost tokom cijele godine! Ali imajte na umu da će se troškovi takođe povećati. A između oktobra i decembra potpuno ćete nerazumno se razbacivati. Budite oprezni u ovom periodu, jer ovi troškovi mogu da poremete vaše finansijsko blagostanje.

Bik

Doživjećete uspone i padove na polju finansija tokom cijele godine. Od januara do aprila situacija će biti stabilna – nova godina će početi dobro! Postoji šansa da ćete doći do novca na neke neobične načine, i vjerovatno ćete ga mudro iskoristiti. Međutim, od aprila do oktobra imate velike troškove. Trošićete na svoje lično zadovoljstvo, pa zbog toga nemojte da se sekirate.

Blizanci

Ove godine ćete biti u dobrom materijalnom položaju. Ali ne odmah! Početak godine će biti slab. Od aprila ćete početi da ostvarujete dobre finansijske rezultate. Imaćete velike prilike koje će vam obezbijediti dalju finansijsku stabilnost. Od aprila do avgusta očekujte veliki profit, nešto u vezi sa javnim sektorom.

Rak

Očekujte finansijske uspone i padove. Početkom godine će vam se prihodi povećati, a do aprila će se finansijska situacija se još više popraviti. Međutim, kasnije će biti neželjenih troškova. Budite oprezni sa novcem kad planirate velika ulaganja - mogu finansijski da vas upropaste.

Lav

Godina 2023. će biti uspješna za vas. Trud i zalaganje će se isplatiti, očekuju vas značajne nagrade. Donećete dosta novca i firmi. Dobra prilika za zaradu u javnom sektoru pojaviće se u periodu april-jun. Samo nemojte da se upuštate u rizične investicije - one neće donijeti ništa dobro.

Djevica

Ove godine budite oprezni sa novcem. Posebno će biti povoljna prva polovina godine, od januara do kraja aprila. U tom periodu, moći ćete da unesete neke izmjene u svojoj rutini i poradite na tome da imate život kakav priželjkujete. Sreću i profit takođe će vam donijeti decembar.

Vaga

Godišnji horoskop za 2023. kaže da će vam ova godina biti veoma uspješna, profitabilna i uravnotežena. Troškovi mogu naglo da vam skoče krajem oktobra. Budite pažljivi, inače ćete se suočiti sa finansijskim poteškoćama čije posljedice ćete dugo osjećati.

Škorpija

Moraćete naporno da radite cijele godine kako biste svoje novčanu situaciju držali u ravnoteži. Kako budu rasla primanja, tako će vam rasti i rashodi. Nepotrebni troškovi mogu negativno da utiču na vašu vašu finansijsku situaciju.

Strijelac

Ove godine očekujte da će novac stizati sa različitih strana i na različite načine, a vama će biti izazov da održite ravnotežu u prihodima i rashodima. Nažalost, u 2023. godini vas čekaju neočekivani troškovi. Budite posebno oprezni od februara do aprila, avgusta, septembra i decembra.

Jarac

Ove godine razmislite o pokretanju posla koji ima veze sa trgovinom ili brokerstvom. Da, biće malo teško, ali krajem aprila počećete da ostvarujete profit. Moraćete naporno da radite da biste zaradili novac, ponekad će vam plata biti veoma mala, jedva ćete spajati kraj sa krajem.

Vodolija

Iako će vam troškovi u januaru porasti, kasnije ćete uspjeti da preuzmete kontrolu nad svojim finansijama. Imaćete dovoljno novca da uložite u razne projekte. Na primjer, ulaganje u berzu donijeće vam neočekivani i zapanjujući profit. Naročito su vam povoljni jun i jul.

Ribe

Godišnji horoskop za 2023. kaže da vas očekuju veliki troškovi, zbog čega ćete biti prinuđeni da balansirate i "držite glavu iznad vode". Neki troškovi će vas pratiti tokom cijele godine. Ovo je nešto što nećete moći da izbegnete. Od aprila do avgusta ćete se posebno namučiti. Zato je savjet astrologa da napravite plan unaprijed, kako iste što bezbolnje prebrodili ovaj period.

