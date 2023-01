LJUBAVNI HOROSKOP ZA JANUAR 2023: Ovaj mjesec je prekretnica

Pročitajte ljubavni horoskop za januar 2023. godine i saznajte šta vam zvezde spremaju!

Izvor: Shutterstock/Andrey_Popov

Mesečni horoskop za januar 2023. godine upozorava neke znake Zodijaka na probleme u ljubavi, dok će za neke imati sjajne vijesti - nove romanse, pa i prosidbe su na pomolu!

OVAN

Ljubavni horoskop za januar 2023. godine savjetuje Ovnovima da budu otvoreni za komunikaciju i suočavanje sa problemima. Ukoliko niste zadovoljni trenutnim emotivnim statusom, razmislite šta je ono što možete da promijenite. Verovali ili ne, krajnji ishod zavisi isključivo od vas. Partner je spreman da vam ugodi, iskoristite ovu šansu. Slobodni Ovnovi krajem mjeseca mogu da očekuju zanimljivo poznanstvo, ali ne na duže staze.

BIK

Bikovi će imati najviše sreće u ljubavi! Privlačite pažnju gde god da se pojavite, a vaša harizma i energija nikoga ne ostavlja ravnodušnim. To što drugima djelujete rezervisano, zapravo privlači suprotni pol, pa se spremite na brojne ponude koje stižu u ovom mjesecu. Horoskop savjetuje da budete jasni i direktni u svojim namjerama, kako ne biste bespotrebno napravili sami sebi problem. Zauzeti Bikovi uživaće u romantičnim trenucima, veza ili brak biće vaša mirna luka.

BLIZANCI

Blizanci, vrijeme je da konačno donesete odluku. Već duže vrijeme niste sigurni šta da uradite u situaciji koja vam remeti ljubavni život. Do sada ste shvatili da nedoumica samo odugovlači problem, a januar je mjesec koji će učiniti da konačno presječete. Ne bježite od posljedica, nema potreba da budete ubijeđeni da će one biti negativne. Zvezde kažu da je rješenje idealno kakvo god da je, jer konačno možete da se prepustite novim šansama ili novom ljubavnom poglavlju.

RAK

Ljubavni horoskop za januar 2023. godine vam savjetuje da dobro otvorite oči. Razmislite da li ste bili previše tolerantni prema partneru i da li ste njegove greške prepisivali sebi. Čekaju vas iscrpljujući razgovori, ovo je period prekretnice za mnoge Rakove. Konflikti mogu da dovedu do raskida i razvoda, a slobodni Rakovi će još malo morati da se strpe za novu ljubav. Ipak, "ne skrivajte" se kod kuće, družite se i krećite sa prijateljima!

LAV

Ko se to zaljubio? Dragi Lavovi, vi ste se baš nameračili da se skrasite! Januar je mjesec lijepih dešavanja kada ste vi u pitanju, a mnogima od vas javlja se želja za stvaranjem stabilnosti i porodičnog života. Ljubavni horoskop kaže da vas čekaju važne odluke, a dogodiće se i brojne vjeridbe. Slobodni Lavovi biće na meti udvarača, jer kako da budu popularni, a da mjesec prođe bez flerta? Uživajte u pažnji koja vam se poklanja, možete da birate partnera.

DJEVICA

Djevice se u ovom mesecu interesuju za "zabranjenu" osobu. Zvezde kažu da će vam se dopasti veoma uspješna osoba iz poslovnog okruženja koja deluje nedostižno, zrači samopouzdanjem i ima nevjerovatnu energiju. Ne sumnjajte u svoje moći zavođenja, prepustite se svakodnevnim čarima i budite iskreni. Ukoliko primijeti da ste samo njoj posvećeni, postoje velike šanse da se ova romansa ostvari. Da li ste spremni za novu i iskrenu ljubav?

VAGA

Drage Vage, ljubavni horoskop vas savjetuje da ne mozgate o svakom detalju. Januar vam nudi brojne prilike, ali vi uporno tražite dlaku u jajetu. Zbog toga možete da odbacite kvalitetnu osobu i možda idealnog partnera za vas, a sve samo zato što ga niste ni upoznali. Budite strpljivi, komunicirajte sa ljudima koji se interesuju sa vas i ne pristupajte svemu analitički. Možda su detalji koji vam smetaju mnogo manji u odnosu na lijepe stvari.

ŠKORPIJA

Ljubavni horoskop za januar 2023. godine savjetuje Škorpije da prekinu svaki kontakt sa bivšima. Neko i dalje ne prihvata da vas je izgubio i na sve moguće načine pokušava da dođe do vas, a jasno je koliko vam to remeti svakodnevicu. Budite kratke i jasne, dobro stavite do znanja da li je kraj ili ne. Škorpije ovog mjeseca treba da se čuvaju "zabranjenih" osoba. Ljubavni trougao nikome ne može da donese dobro, budite strpljive za pronalazak srodne duše.

STRIJELAC

Mnogim Strijelčevima januar donosi monotoniju na ljubavnom polju. Ako ste zasićeni istih dešavanja, a željni ste avanture i promena, onda možete da očekujete razne turbulencije. Dolazi do neslaganja sa partnerom, shvatanja da imate različite ambicije i želje za prekidom odnosa. Vodite računa o trećoj osobi koja se pojavljuje. Možda je sa razlogom tu, a zvijezde kažu da je velika mogućnost da želi da pomrsi konce.

JARAC

Ljubavni horoskop za januar 2023. godine vam predviđa žal za osobom sa kojom ste prekinuli kontakt. Umesto da se trudite da joj to stavite do znanja, vi uporno srljate u problem kojim je još više tjerate od sebe. Čini se da na silu želite da pokažete da vas ne zanima, ali da li ste sigurni da razum treba da nadvlada srce? Ne bežite od emocija, suočite se sa njima i pokažite ih. Nekoliko osoba se interesuje za vas, ali i sami ste svjesni da nijedna u vama ne budi osjećanja kao bivši partner.

VODOLIJA

Vodolije konačno kreću u akciju! Ako duži period niste bili zainteresovani za ljubav, januar vam sprema brojna dešavanja. Bićete na meti udvarača, ali i sami ćete biti incijator novih poznanstava i flerta. U drugoj polovini mjeseca u vaš život može da uplovi osoba koju ste upoznali preko zajedničkih prijatelja. Budite spremni da će vas oboriti s nogu. Oduševiće vas komunikacija koju ćete razviti, ali i njen smisao za humor.

RIBE

Ljubavni horoskop vas savjetuje da izbjegavate nagle reakcije i ishitrene odluke. Januar nije najbolji mjesec za ljubav, predviđa se tenzija u emotivnom odnosu, što može da se odrazi i na druge aspekte. Budite strpljivi i posvetite se sebi. Takođe, sredinom mjeseca, pred kraj retrogradnog Merkura, možete da očekujete povratak bivših. Ne očajavajte unapred, ovo može da bude sjajan test za vas. Shvatićete šta želite.

(MONDO)