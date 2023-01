AKO NISTE MOGLI DA SASTAVITE KRAJ S KRAJEM, ODAHNITE! Ovim znacima će SVANUTI

Astrologija otkriva kojim znacima prestanak retrogradnog hoda Marsa donosi sreću.

Još 20. avgusta prošle godine, Mars je ušao u Blizance, a tako će ostati sve do 25. marta 2023. godine. Nije uobičajeno da jedna planeta provede toliko vremena u jednom znaku, a to se trenutno dešava zbog retrogradnog hoda Marsa, koji će trajati do 12. januara. Ovakvo kretanje je mnogima otežalo koncentraciju i donijelo svađu i probleme u komunikaciji.