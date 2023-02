DNEVNI HOROSKOP: Ovan u borbi emocija i razuma, Bik srećan zbog informacija, Škorpije remeti prošlost

Pročitajte dnevni horoskop za 20. februar 2023. godine!

OVAN

Dnevni horoskop za 25. januar 2023. godine vam donosi borbu razuma i srca. Emocije vas navode na jednu odluku, dok mozak govori da to i nije najbolja opcija. Šta god odlučili, potrudite se da odluka bude samo vaša, a ne pod uticajem okoline. Više spavajte i pojačajte unos vitamina.

BIK

Vaš dnevni horoskop vam najavljuje pozitivnu energiju. Dan može da počne lepom informacijom koju dobijate na poslu, napredak je neizostavan. Takođe, prijaju vam komplimenti koje dobijate od suprotnog pola, red je da zaboravite na prošlost. Budite otvoreni za novo poznanstvo.

BLIZANCI

Zvijezde vam predviđaju konflikt na ljubavnom planu. Svjesni ste da ste krivi, ali i dalje pokušavate da manipulišete situacijom. To vas neće dovesti ka rješenju, budite iskreni i priznajte krivicu. Razmislite o promjeni ishrane ovih dana, mogući su problemi sa varenjem.

RAK

Novac je u fokusu vašeg dnevnog horoskopa. Danas je idealan dan da se riješite dugova, naročito ako ste dužni daljoj rodbini. Ne trošite novac na nepotrebne stvari, ulažite pametno. Osjećate se rasterećeno i konačno ste mirni i spokojni. Posvetite se više partneru.

LAV

Dnevni horoskop vam savjetuje da se osvrnete i shvatite šta ste sve postigli. Previše ste negativni bez razloga, a tenziju prenosite na ljude oko sebe. Horoskop vas savjetuje da današnji dan provedete kod kuće i pronađete neki novi vid relaksacije koji će smanjiti stres.

DJEVICA

Danas ništa ne može da vam promakne, što će se odlično odraziti na posao. Kolege se dive jer sa lakoćom postižete sjajne rezultate, a u toku dana možete da očekujete sjajnu ponudu. Ukoliko je vezana za inostranstvo, poslušajte savete od članova porodice.

VAGA

Dnevni horoskop je u znaku romantike. Oduševljeni ste načinom na koji se partner trudi da vam ugađa, iskoristite ovaj dan za ljubav! Ne razmišljajte o poslu, prijaće vam dan bez obaveza i zadataka koje obavljate svakog dana.

ŠKORPIJA

Danas će vas poremetiti poziv osobe iz prošlosti. Skloni ste konfliktima, ishitrenim reakcijama i imate potrebu za izolacijom. To je sasvim u redu, pustite muziku i ostavite sve da prenoći. Izbjegavajte dalja putovanja i obratite pažnju na snove.

STRIJELAC

Vaše interesovanje za obavljanje zadatka na poslovnom planu danas opada. Možda postoje neka ograničenja u vezi sa novcem, pa ostanite pažljivi prilikom rashoda. Prezadovoljni ste odnosom sa partnerom, ali savJet je da maksimalno smanjite ljubomoru.

JARAC

Ne uspIJevate da obavite sve poslove, vrIJeme vam klizi kroz prste i uvIJek vam "samo malo" nedostaje. Potrebno vam je da se bolje organizujete, a u tome vam može pomoći savJet prijatelja. Očekuju vas i nedoumice na polju ljubavi.

VODOLIJA

Bićete vrIJedni danas, ali sve vrIJeme u vama će ključati želja da uradite nešto o čemu dugo maštate. To je nešto što je vezano za avanturu, a mnogi od vas to ne bi očekivali. Danas je dan da to ostvarite i ne brinete šta će drugi misliti!

RIBE

Horoskop vam savjetuje da povedete računa da se ne upletete u neke porodične rasprave, tu bitku ne možete dobiti. Zauzdajte jezik i posvetite se partneru. Povedite računa o koljenima, skloni ste povredama.

