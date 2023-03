NEDJELJNI HOROSKOP: Blizancima stižu turbulencije, Strijelcu se smiješi ljubav...

Pročitajte nedjeljni horoskop od 27. marta do 2. aprila 2023. godine!

Pročitajte nedjeljni horoskop od 27. mart do 2. april 2023. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop od 27. marta do 2. aprila 2023. godine je u znaku napretka. Ukoliko imate privatni biznis sklapanje poslova će vam ići od ruke. Oni u većem kolektivu će ubrati simpatije nadređenih, nastavite da se trudite. Poboljšajte komunikaciju sa članovima porodice, mogući su sitni nesporazumi. Ne pretjerujte sa brzom hranom, a redovan san je obavezan. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

BIK

Bježanjem od problema nećete ništa riješiti. Zastanite na sekundu i razmislite na koji način ste doveli sebe u tu situaciiju, a još bolje rješenje je da se suočite sa samim problemom. Što se tiče posla, nedjeljni horoskop vam poručuje da se držite rokova i radite svoj dio posla. Dajte svoj maksimum i rezultati su zagarantovani. U ljubavi vas očekuju nova poznanstva. Čuvajte se povreda. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

BLIZANCI

U ovoj nedjelji očekujte pravi mali ringišpil kada je riječ o poslu. Trkanje sa vremenom i sve u zadnji čas je dio vaše prirode. Potrudite se samo da napravite dobar plan i zapisujete kako ne biste na nešto ili na nekog zaboravili. Smatraće vas neozbiljnim. U ljubavi vam stižu turbulencije. Mogući su raskidi kod odnosa koji su već dugo u krizi. Poradite na toleranciji. Najbolji dani biće vam srijeda i subota.

RAK

Početak nedjelje bi mogao da vam bude nešto emotivniji. Bićete razdražljiviji nego inače. Prihavite sve svoje emocije. Partner možda neće imati razumijevanja za vas, ali mu na vrijeme objasnite svoje planove i kako se osjećate. Ne zadužujte se u bankama ili kod neprovjerenih ljudi bar u toku ove nedjelje. Povedite računa o ishrani i izbacite iz nje nezdravu hranu i štetne napitke! Najbolji dani utorak i nedjelja.

LAV

Stvari polako dolaze na svoje mjesto, a vi se vraćate u normalu. Konačno izlazite iz svakodnevice i sklapate nova poznanstva i poslove saradnje. Nepravda vas posebno izjeda, te nećete biti nimalo blagi na riječima. Obratite pažnju način na koji ih saopštavate. Nedostaje vam više ljubavi i nježnosti. Možda ih tražite na pogrešnom mjestu? Više odmarajte! Najbolji dani biće vam srijeda i petak.

DJEVICA

Sredinom nedjelje vas očekuje susret sa jednom osobom iz prošlosti sa kojom niste završili odnos slavno. Trudite se da vam ne pokvari raspoloženje i ostanite dosljedni sebi. Ne treba vam prošlost za vratom. Obratite pažnju na skrivene znake koje vam šalje jedna osoba iz okruženja. Sviđate joj se! Provjerite krvni pritisak i obratite pažnju na nezdravu ishranu. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i subota.

VAGA

Nedjeljni horoskop od 27. marta do 2. aprila 2023. godine vam donosi pregršt obaveza. Ne zalećite se previše, već se fokusirajte na jedno. Na poslu briljirate i to svi primjećuju. Dajte sav svoj potencijal da se dokažete nadređenima što će vam kasnije otvoriti dodatna vrata u karijeri. Trudite se da ne zapostavljate partnera, priredite mu neko malo iznenađenje. To će probuditi strast u odnosu i razbiti monotoniju. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

ŠKORPIJA

Previše ste se zaglavili u jednom poslu i nikako da se pomjerite sa jedne tačke. To dalje utiče na ostale sfere. Vrijeme je za nove ideje, stavite sve što vam padne na pamet i izdvojite one stavri koji vas najviše motivišu i pokreću. Slobodne Škorpije mogu da očekuju zanimljiv poziv sredinom nedjelje. Nekome ste zapali za oko. Ne zanemarujte redovne kontrole kod doktora. Najbolji dani biće vam utorak i nedjelja.

STRIJELAC

Nedjelja vam počinje poslovnim uspjesima! Neko sa radnog mjesta može da vam bude od velike pomoći u napretku.. Zauzeti Strijelčevi podignuće odnos na viši nivo, dok će slobodnim sreća da se osmijehne i u ljubavi. Nemojte da se libite da uživate u znacima pažnje koje dobijate od drugih, ali trudite se da uzajamno dajete. Najbolji dani biće vam petak i nedjelja.

JARAC

Gdje god da se pojavite, ostavljaćete jak utisak. Vaša komukativnost i šarm će ostaviti jednu osobu bez daha. To može da bude i kolega sa posla. Mogući je i nešto dublji kontakt. Jarčevi u odnosu očekuju male trzavice. Izbjegavajte teške riječi kako se ne biste kajali. Obratite pažnju na signale koje vam organizam šalje i ne libite se da posetite ljekara. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i subota.

VODOLIJA

Zvijezde vam ove nedjelje donose susret sa jednom osobom iz prošlosti. To bi moglo da vas poremeti, pogotovo ako se on neslavno završio. Ne pridajte tome toliko značaja, već idite svojim putem. Obratite pažnju na dokumentaciju i šta potpisujete. Izbjegavajte uzimanje kredita, zaduživanja ili plaćanja na rate, još uvijek nije vrijeme. Zdravlje dobro! Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 27. marta do 2. aprila 2023. godine vam savjetuje da u širokom luku zaobiđete sumnjive poslovne ponude, kao i lake zarade. Mogli biste brzo da izgubite novac koji uložite. Muči vas finansijska sitaucija, ali ne brinite, uskoro će vam stići priliv novca. Neko će vam zapasti za oko, potrudite se! Problemi sa respiratornim sistemom. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

