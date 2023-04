LJUBAVNI HOROSKOP ZA MAJ 2023: Vaga pada na prazna obećanja, Raku se otvaraju oči, Jarac se spušta na zemlju

Pročitajte ljubavni horoskop za maj 2023. godine i saznajte šta vam zvijezde spremaju!

Mjesečni horoskop za maj 2023. godine donosi lijepe vijesti za većinu znakova Zodijaka. Da li zbog Dana zaljubljenih 14. februara ili jednostavno položaja zvijezda, ali u drugom mjesecu nove godine će Venera raditi punom parom!

Saznajte šta očekuje vaš znak u horoskopu na polju ljubavi!

Ovan

Miran period za Ovnove. Odnosi sa voljenom osobom se poboljšavaju i produbljuju. Povoljan aspekt Sunca i Mjeseca će pomoći vama i partneru da se dogovorite oko nekog veoma važnog pitanja koje je kamen spoticanja već duže vrijeme. Nove veze će biti prilično krhke, problem je jer poredite sadašnjeg partnera sa prethodnim. Ni u kom slučaju ne pominjite one koji su vas nekada činili srećnim, inače će se ova romansa završiti, a da nije počela.

Bik

Prije nego što se ustremite na partnera i kritikujete ga, analizirajte sopstveno ponašanje. Da li ste vi razlog za njegove postupke? Bolje ispravite način gledanja na stvari pre nego što napravite skandal. Pokušajte da izgradite odnose u prvoj dekadi. Žene Bikovi bi trebalo da opuste pritisak koji vrše na partnera. Bez toga će se osjećati slobodno i raspoloženo da vam priredi divno iznenađenje. Novo poznanstvo će potrajati samo ako niko ne pokuša da dominira.

Blizanci

Muškarci Blizanci, pokušajte da pogodite želje svoje srodne duše i obradujte je iznenađenjem. Ako inače imate razmirice, da znate da je ovo razlog. Saznajte za čim čezne i obradujte je. Početak maja je najpovoljniji za rješavanje bračnih pitanja. Za žene koje razmišljaju da li da prihvate ponudu za brak, poželjno je da daju čvrst odgovor - ili "da" ili "ne". Blizanci koji su već u braku, razgovori o prinovi su dobrodošli. Slobodnima početak maja pruža nekoliko prilika za flert, ali ne i vezu.

Rak

Mjesec će vam doneti sreću u ljubavi, ali samo ako zaboravite na besmislena pravila i prestanete da krijete svoja osjećanja. 19. i 20. maja radite ono što vam srce kaže i ne plašite se da li izgledate smiješno. Tih dana biste mogli da upoznate izvanrednu osobu i zaljubite se u nju na prvi pogled. Zauzeti - partner će biti prezahtijevan, čak opsesivan. Vi ćete mu zamjerati da vas "guši", a on vama da ste bezosjećajni. Ne dozvolite da se sukob rasplamsa 24. maja.

Lav

Razmislite šta je to što vam smeta i što želite da promijenite na sebi - frizuru, boju kose, stil...? Ideje počnite da sprovodite u prvoj polovini mjeseca. Vaša transformacija će se dopasti suprotnom polu, nećete moći da se odbranite od udvarača. Samo, imate na umu da je to samo spoljašnjost, da je mnogo važnije šta nosite iznutra. Posle 16. maja ne treba pokazivati ljubomoru. Ili ćutite ili mirnim tonom porazgovarajte s partnerom o svojim sumnjama. Ni u kom slučaju ne pokušavajte da uzvratite istom mjerom i započnete aferu.

Djevica

Sreća voljene osobe biće vam važnija od svega na svijetu. Već 16. maja ćete imati priliku da uradite nešto lijepo za partnera, zbog čega će vas zavoljeti još više (ako je to moguće). Djevice koje su u braku imaju višak vremena, pa se "istresaju" na supružniku. Očekujte žustru raspravu, ali slijedi lijepo pomirenje. Djevicama koje su u potrazi za partnerom zvijezde savjetuju da češće izlaze iz kuće. Nemojte da zanemarite nastojanja prijatelja da vas upoznaju sa nekim - ovakva poznanstva imaju potencijal.

Vaga

U maju ćete biti posebno lakoverni, što znači da ćete biti lak plen za osobe koje nemaju iskrene namjere. Trgnite se i pazite da vas ne prevare. Prije nego što dozvolite da se romansa rasplamsa, dobro izanalizirajte svog izabranika i pokušajte da shvatite šta mu je cilj. Vage koje su u braku će morati da naprave kompromis, a ovo "prepuštanje" partneru će se ispostaviti kao odlična odluka - odnos će vam se drastično popraviti. Jednostavno ćete zaboraviti na "sitnice" koje vas žuljaju.

Škorpija

Venera će vas naterati da stremite nezavosnosti, zbog čega će se vaša srodna duša osjećati izopšteno i psihički loše. Nemojte ovo da zanemarujete, učinite sve da je smirite i uvjerite u svoju iskrenu ljubav. Veze od nepunih mjesec dana će se razvijati vrlo nepredvidivo. Ne bi trebalo da pravite nikakve planove, jer je malo vjerovatno da će se ostvariti. Ne shvatajte ozbiljno razočaranje koje će vam se desiti 7. maja. Samo skinite ružičaste naočare i bolje analizirajte svog izabranika. Čim prestanete ga idealizujete, situacija će početi da se mijenja na bolje.

Strijelac

Romantična osjećanja će vas preplaviti, ali ćete biti fokusirani na neka prošla iskustva, što se vašem partneru neće nikako dopasti. Natjerajte sebe, bar sredinom prve dekade, da usmjerite pažnju na voljenu osobu. Porodični odnosi mogu biti donekle poljuljani zbog finansijskih nesuglasica. Najvjerovatnije ćete planirati neke veće kupovine, a partner će "zategnuti kaiš". Da biste izbjegli ozbiljne svađe, uzdržite se od kupovine, posebno 26. i 27. maja. Slobodni Strijelčevi posljednjih dana maja su neodoljivi suprotnom polu. Vaša energija je jača nego ikad - flertujte! Ipak, ništa od ozbiljne veze.

Jarac

Znate kako da kontrolišete svoja osjećanja, a ova veština će vam svakako biti potrebna početkom maja. Nemojte da budete pretjerano iskreni, već pomalo misteriozni, zaintrigirajte partnera. Verujte, ovo će vam poboljšati odnos. Slobodni Jarčevi bi mogli da budu malo skeptičniji prema novim simpatijama. Nemojte da se petljate sa nekim ko je nepredvidiv i ko vas stalno izbacuje iz uobičajene rutine. Imajte na umu da vam takve osobe neće donijeti ništa osim razočarenja. Da biste izbjegli probleme, ne pretvarajte prijateljstvo, koje će se "desiti" 12. maja, u romansu.

Vodolija

Ne dozvolite da između vas i partnera postoji rivalstvo. Svako takmičenje u ovom trenutku će dovesti do svađa i razočaranja. Ako osjećate da je on iz nekog razloga ljubomoran na vas, pokušajte da mu ublažite taj osjećaj. Ne dozvolite 7. i 8. maja čak ni "simpatična" prepucavanja. Šala može da preraste u zbilju, tačnije ozbiljne uvrede. Ako ste odnedavno u vezi, sitna nepromišljenost bi mogla da dovede do prekida. 1-2. maja ni u kom slučaju ne dajte partneru razlog za ljubomoru. Mogao bi uvrijeđeno da potraži utehu u nekom drugom. Slobodni će poželeti da se vrate bivšoj ljubavi. Najbolje je da to pokušaju 19. maja.

Ribe

Partner je u problemima, pa nemojte da se čudite i ljutite ako vas zapostavi. Bolje razmislite kako da mu pomognete nego da ga prekorevate, a pravu odluku ćete doneti 3. maja. Nesuglasice će se riješiti 10. maja, nemojte da ste ponosni, recite partneru šta vas muči. Ako i nema mudar savet, makar će vas pažljivo saslušati. Postavićete ponovo pitanja na koja ranije niste dobili odgovor, što ovog puta neće biti slučaj. Slobodnim Ribama će se činiti da veza sa atraktivnom osobom koju su nedavno upoznali ima sjajan potencijal ali, nažalost, uskoro će shvatiti da su pogriješili..

