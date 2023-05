PODZNAK VLADA NAKON 30. GODINE? Pitali smo astrologa da li je ovo ISTINA ili LAŽ - nema više dileme

Zašto svi pričaju da je podznak poslije 30. godine dominantniji, za MONDO objašnjava astrološkinja Nina Nikolovski.

Izvor: Shutterstock/agsandrew

Sigurno ste makar jednom u životu dobili pitanje "Šta si u podznaku?". Potom ste možda čuli i da podznak preovladava nakon 30. godine. To je uvaženo mišljenje koje se tako lako prenosi, ali da li je istinito? Šta zapravo znači kad kažemo da je podznak u tim godinama dominantniji od znaka u kom smo rođeni, otkriva za MONDO astrološkinja Nina Nikolovski.

"To je prva lekcija koja se uči u školi astrologije. Podznak je momenat rođenja kad ste se rodili i to je zapravo vaša suština. Ljudi misle da preovladava poslije 30. godine, što je apsolutno netačno. On vlada cijeli život i to mnogo jače od Sunčevog znaka, tačnije, od znaka u kom smo rođeni. Sunce je svijest, sve što mi znamo na svjesnom nivou i sve čemu težimo na svjesnom nivou", kaže astrološkinja.

Konkretan primjer dala je na osnovu znaka Škorpije i podznaka Bika.

"Primjera radi, ako si ti znak Škorpija, ti težiš ka tome da budeš tajanstvena, opasna, fatalna, misteriozna, jaka ličnost. To je svijest koja vlada tobom i na osnovu koje misliš da je tako pravilno i ispravno živeti. Međutim, tvoj podznak je u Biku koji je sušta suprotnost, opozicija tvom znaku, a on teži uživanju, lagodnom životu, opuštenom pristupu, hedonizmu, dobrom piću, muzici, društvu, provodu. To je sve tvoja suština, ono što ti jesi zapravo", objašnjava astrološkinja i dodaje:

"Mi se često vodimo našom sviješću i kažemo 'To bi trebalo tako da bude', a zanemarujemo našu suštinu. Ljudi kažu da posle 30. preovladava podznak, evo i zašto - kada shvatite da zapravo nema potrebe da jurite za nečim što samo smatrate nekim idealom, a zapravo niste to u suštini, nego da treba da živite ono što osećate, to shvatite sazrijevanjem. Mi do 30. godine sazrijevamo i shvatamo šta želimo, šta ne i za šta smo predodređeni. Počinjemo da živimo to što nas ispunjava. Neko to shvata ranije, neko kasnije, ali generalno gledano, podznak je tu od momenta rođenja, samo se u tim godinama istraži", kaže za MONDO astrološkinja Nina Nikolovski.

(MONDO)