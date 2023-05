VELIKI NOVČANI HOROSKOP ZA JUN 2023: Blizanci na ivici KARDINALNE GREŠKE, Škorpije pune para - jedan znak mnogo RIZIKUJE

Pročitajte novčani horoskop za jun 2023. godine i saznajte šta vam zvijezde spremaju!

Mjesečni horoskop za jun 2023. godine donosi lepe vesti za većinu znakova Zodijaka. Saznajte šta očekuje svaki znak horoskopa na polju novca!

OVAN

Novčane oscilacije tokom cijelog mjeseca. Horoskop vas savjetuje da dobro obratite pažnju na to kako trošite novac. Rasipanje može nekoliko puta da vam se obije o glavu, naročito sredinom juna. Tada je velika šansa da se pojave nepredviđeni troškovi koji mogu da vam pokvare raspoloženje. Poslušajte savet starije muške osobe u porodici. Ako ih primjenite, bolje ćete raspolagati finansijskim sredstvima. Rasterećenje krajem mjeseca.

BIK

Jun mjesec vam nudi mnogo sjajnih prilika i ponuda! Sam početak donosi zanimljive saradnje zbog kojih ćete osetiti napredak u svakom smislu. Finansijska situacija će se drastično poboljšati. Ovo je idealan period za ulaganja i za sve one koji se bave privatnim biznisom. Jedna ponuda može da vas stavi u nezgodan položaj, a vezuje se za inostranstvo. Bićete u nedoumici, a horoskop vas savjetuje da poslušate intuiciju. Uživaćete u zasluženim nagradama!

BLIZANCI

U prvoj polovini juna nećete biti zadovoljni. Imaćete osjećaj da sve što započnete, ne ide kako treba. Ipak, horoskop kaže da poteškoće shvatite kao testove koje je potrebno prevazići. Ako uspijete, isplatiće vam se višestruko i bićete zadovoljni krajnjim ishodom. Ukoliko srednom mjeseca poželite da sklopite važne ugovore ili podignete kredit, bolje odložite. Nije povoljan period za pozajmice, oslonite se isključivo na sebe. Kraj mjeseca donosi boljitak.

RAK

Novčani horoskop za jun 2023. godine vam donosi sve ono što ste želeli. Bilo kog posla da se latite, imaćete sjajne rezulate, vredne aplauza! Idealan period za sve oni koji žele da usavrše svoje vještine, upišu neki kurs ili dodatnu edukaciju. Iako neće biti novčanih poteškoća, savjet je da ne obavljate velike kupovine poput automobila ili bijele tehnike. Ukoliko je ovo nemoguće izbjeći, dobro obratite pažnju na svaki detalj, jer greške mogu još više da vas koštaju.

LAV

Mjesec rizika za sve Lavove. Dogodiće se promjene koje ćete smatrati velikim rizicima. Ako ste spremni za odricanja radi finansijske situacije, samo naprijed. Ovo je mjesec kada ćete potvrditi dobro poznatu teoriju: "Ko ne rizikuje, taj ne dobija". Ipak, ukoliko niste spremni za drastične promjene, ne dozvolite da okolina utiče na vašu odluku. Oslonite se na svoju intuciju, jer jun može da bude prekretnica kada je posao u pitanju.

DJEVICA

Rad, red, disciplina! U fokusu vašeg novčanog horoskopa za jun 2023. godine su obaveze i zadaci. Bićete angažovani na više strana, zbog čega je umor neminovan. Zbog iscrpljenosti može da se javi želja za odustajanjem, ali cilj vam to neće dozvoliti. Riješeni ste da postignete ono što se dugo planirali. Idealan period za renoviranje doma ili promjenu mjesta stanovanja. Sredinom mjeseca vam se nudi saradnja sa nekim koga dugo poznajete, ali budite oprezni. Razmislite da li je pametno miešati posao i prijateljstvo.

VAGA

Više se oslanjate na tuđu pomoć, nego na sebe. Niste zadovoljni finansijskom situacijom, ali horoskop kaže da ste se malo ulijenjili. Ne čekajte da sve "padne sa neba", već zasucite rukave i prionite na posao. Ovo je period kada treba da potražite novi posao, utičete na svoju rutinu i angažujete se kada je karijera u pitanju. Početni koraci neće biti onako kako ste se nadali, ali uspjeh se krije u tome da ne odustajete.

ŠKORPIJA

Neočekivani novac već početkom mjeseca! U prethodnom periodu ste učinili sve što ste mogli da biste zarađivali više, sada osjećate da ste doneli pravu odluku. Trud se isplatio, a u to se uvjerite svaki put kad pogledate stanje na računu. Ovo je mesec kada ćete malo više odmarati i uživati u plodovima rada. Velika je šansa da ćete novac uložiti za neku egzotičnu destinaciju. Ostvarićete svoj san! Škorpije, "ponovite se" i nekom lepom garderobom.

STRIJELAC

Novčani horoskop za jun 2023. godine vam donosi neočekivani napredak na poslu. Nadređeni su primijetili vaše zalaganje, ali niste se nadali da je moguće bilo kakvo pomaknuće. Ne slušajte priče "rekla, kazala", već se fokusirajte na svoj opis posla. Novonastala situacija može da promjeni vaše planove i to će vam se dopasti. Mnogim Strijelčevima će se javiti želja za potpunom promjenom posla i isprobavanjem nekih novih vještina.

JARAC

U junu ćete biti "ruka spasa". Mnogima će biti potrebna vaša finansijska pomoć, ali ovo će biti mač sa dvije oštrice. Vodite računa kome pozajmljujete novac, jer je moguće da vam se neće vratiti u dogovorenom roku. Ovo se pretežno odnosi na osobe koje ne poznajete dovoljno dobro, na one koje ste upoznali preko posla i osobe koje borave u inostranstvu. Nećete imati nikakvih problema kada su vaši prihodu u pitanju.

VODOLIJA

Vodolijama jun donosi neočekivane novčane dobitke. Možete doći do novca na jedan nevjerovatan način, pa će vam osoba koja vam dugo vremena duguje novac, neočekivano vratiti isti. Jedno je sigurno, a to je da će vaša finansijska situacija tokom ovog mjeseca postati bolja nego što je to sada slučaj. Ukoliko već dugo planirate da investirate određenu sumu, kraj mjeseca je najpovoljniji period za takvu odluku.

RIBE

Ribe očekuje najveći novčani dobitak od početka godine! Ono što vas očekuje jeste pravo čudo, jer ćete uspjeti da riješite sve probleme sa finansijama. Vama će jun doneti nešto zbog čega ćete biti neopisivo srećni! Mnogi će primijetiti vaš uspjeh, pa dobro obratite pažnju ko je pored vas zarad koristi. Iznenadićete svoje voljene poklonima ili ispunjenjem njihovih neostvarenih želja. Uživajte!

