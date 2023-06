ASTROLOZI USREĆILI 3 ZNAKA HOROSKOPA! Stiže datum koji će sve promijeniti

Astrologija otkriva ko treba da obrati pažnju na pun Mjesec u Strijelcu.

Naredni pun Mjesec donijeće mnogo važnih stvari. Dogodiće se u noći između 3. i 4. juna, tačno u 5 sati i 41 minut. Pun Mjesec u Strijelcu biće uzbudljiva prilika za suočavanje sa istinom i prosperitet, kažu astrolozi. Ovo je energija koju većina želi da osjeti na početku ljeta, a donosi sreću, ljubav i ispunjenje želja. Ovo su znaci horoskopa kojima će astrološki događaj donijeti lijepa dešavanja:

BLIZANCI

Logiku od ovog trenutka stavljate po strani, slušaćete svoj instinkt. Zaboravićete na sve što vam razum govori i vodićete se strašću. To može da vam donese promjene koje će vam neizmjerno prijati, učiniti da uživate u životu više nego što ste mogli da zamislite, a vaše samopouzdanje će zablistati. "Ne sijecite" emocije koje osjetite, već ih rado ispoljite.

ŠKORPIJA

Do sada vam je bilo izuzetno teško da izrazite svoja osjećanja. Ne pokazujete ih tako lako, ali ovo je trenutak kada će neko uspjeti pozitivno da utiče na vas. Odličan period da izbacite sve negativne emocije i uživate u pažnji koja vam se pruža. Naleti strasti su neminovni, a moguće je da ćete pronaći srodnu dušu. Prepustite se i uživajte.

VODOLIJA

Vaša kreativna strana dolazi do izražaja i pomaže vam da ostvarite ciljeve. Ideje i ponude same dolaze do vas, a ovo je period kada ćete osjetiti da se trud isplatio. Bićete ponosni na sebe, a vaš uspjeh će se daleko čuti. Mnogi važni kontakti dolaze do vas, privlačite osobe iz sfere kojom se bavite. Slavite svoje nagrade!

(MONDO)