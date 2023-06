Djevica slaba u prisustvu jedne osobe, Blizance očekuje divan dan, Vaga trpi ljubomoru...

Pročitajte dnevni horoskop za 10. jun 2023. godine!

Dnevni horoskop za 10. jun 2023. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 10. jun 2023. godine vam savjetuje da više obratite pažnju na to šta vam ljudi govore. Moguće da će neko poželjeti indirektno da vam ukaže na vaše ponašanje. Prihvatite svaku kritiku i izvucite iz nje samo najbolje. Ne dajte partneru povoda za ljubomoru, budite otvoreni i direktni.

BIK

Taman kad ste pomislili da su vas obaveze prošle, nove vam kucaju na vrata. Nedostaju vam jasan plan i podrška. Ne idite glavom kroz zid već potražite pomoć bliskih ljudi. Izbjegavajte priče iza leđa i ogovaranja, ma koliko da ste ogorčeni. To će vas spasiti bespotrebnog stresa.

BLIZANCI

Danas vam zvijezde donose lijepo raspoloženje i dan za uživanje. Zaslužili ste. Okružite se dragim ljudima ili jednostavno negdje otputujte. Slobodni Blizanci su na meti udvarača. Ne znate za koga prije da se odlučite. Zauzeti bi trebalo da se više posvete partneru i razgovaraju o problemima. Ima nade!

RAK

Početak dana pomalo ubrzan, stići će vas obaveze koje niste završili na vrijeme. U ostatku dana očekujte olakšanje. Idealno je da okupite prijatelje ili organizujete porodični ručak. Jedna osoba će vas kontaktirati iz inostranstva. Nije loša ideja za kratak put. Moguće su glavobolje zbog promjene vremena!

LAV

Jasno znate ka čemu strijemite. Ne dozvolite da vas drugačiji stavovi od vaših obeshrabre. Hrabro koračajte naprijed i ulažite u sebe. Smanjite bespotrebne troškove i odvajajte novac sa strane. Biće vam potreban za naredni period. Slobodni Lavovi bi mogli da upoznaju svoju srodnu dušu. Više vježbajte!

DJEVICA

Slabi ste na jednu osobu. To ne mora da bude ljubavni partner. Razmislite šta dobijate time i koliko to može da utiče kasnije na vaš odnos. Slobodne Djevice očekuje poziv na dejt, dok će one zauzete da uživaju u strastima i ljubavi. Obratite više pažnje na ishranu.

VAGA

Dnevni horoskop za 10. jun 2023. godine vam savjetuje da ne obraćate pažnju na priče "rekla-kazala". U tim prilikama odreagujte mudro ili kroz šalu. Očekuje vas poziv za jednu zanimljivu poslovnu saradnju, kao i ljubomoru od strane partnera. U razgovoru je ključ. Zdravlje dobro! Unosite više tečnosti.

ŠKORPIJA

Danas očekujte smjenu raspoloženja. I to je u redu. Prihvatite svaku emociju kao dio sebe i razmisltie zbog čega se ona javila. Vrijeme je da riješite stvari iz prošlosti koje vas i dalje muče. Nedostaju vam fokus i uživanje. Radite stvari koje vam prijaju.

STRIJELAC

Zvijezde vam danas donose mali izazov na životnom planu. Razmislite šta želite i u kom smijeru da idete. Očekujte nove poslovne prilike ili poziv na zajedničku saradnju. Vaš dosadašnji trud će se isplatiti. Nije vreme za velika ulaganja i trošenje. Racionalno rasporedite novac. Provjerite krvnu sliku!

JARAC

Umor vas je stigao, a vas ne drži mjesto. Odvojite malo vremena za sebe i napunite baterije za predstojeću nedjelju. Odlazak u prirodu ili produženi vikend će vam dobro doći. Imate osjećaj da vas partner ne razumije, možda niste bili dovoljno jasni. Slobodni Jarčevi uživaju u slobodi i ne planiraju da se skrase.

VODOLIJA

Imate osjećaj da stagnirate ili nazadujete. To je znak da nešto uradite po tom pitanju. Izlazak iz zone komfora može da bude težak, ali jednom kad presiječete, nikada se više nećete vratiti nazad. Klonite se gužve u saobraćaju i smanjite poroke ako ih imate.

RIBE

Dnevni horoskop za 10. jun 2023. godine vam donosi nove izazove na poslovnom planu. Saradnja sa novim ljudima može da bude stresna. Za povjerenje je potrebno vrijeme, pa tako i sa kolegama. Budite strpljivi. U ljubavi sve ide svojim tokom. Slobodne Ribe bi mogle da osjete leptiriće u stomaku. Ne žurite sa odlukama.

