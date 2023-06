Blizanci na vrhuncu, Djevica da preuzme stvar u svoje ruke, Vagama stiže jedan poziv

Pročitajte dnevni horoskop za 25. jun 2023. godine!

Izvor: Shutterstock/sarayut_sy

Dnevni horoskop za 25. jun 2023. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 25. jun 2023. godine vam donosi nešto opušteniji dan idealan za vrijeme sa porodicom. Tavršite obaveze koje su vam ostale i napunite sebe pozitivnom energijom. Odlazak u prirodu i fizička aktivnost vam nedostaju. Racionalno rasporedite troškove do kraja mjeseca.

BIK

Danas će vas obuzeti "bubice", nećete biti potpuno svoji. Izbjegavjate stresne sitaucije i ne ulazite bespotrebno u koflikte. Bolje je i da se izolujete nego da tjerate inat. U ljubavi ste pomalo zapostavili partnera. Razmislite kako da osvježite odnos. Moguće si bolovi u leđima!

BLIZANCI

Vaša druželjubiva energija danas dolazi do izražaja. Dobićete stimulans da pokrenete ljude oko sebe. Imate potencijala za privatan biznis. Pravi ljudi će prepoznati to u vama, očekujte i jedan vrlo važan poziv. U ljubavi je mirno more. Držite stvari pod kontrolom!

RAK

Početkom dana osetićete potrebu da sve obaveze završite odjednom. Nemojte da se preforsirate, već radite postepeno. Uvijek možete da se oslonite na nekoga i potražite pomoć. Idealan je dan da provedete sa porodicom i porazgovarate o budućim planovima. Ojačajte svoj imunitet!

LAV

U fazi ste da stvari držite u sebi iako vaši bližnji primećuju da nešto nije u redu. Ne vodite se onim da se neke stvari podrazumijevaju, već jasno i glasno kažite šta vam smeta. To će vam olakšati pola posla. Ljubav vam je na posljednjem mjestu, ali stara ljubav vam se i dalje mota po glavi. Dobro razmislite!

DJEVICA

Stigle su vas obaveze, a vi i uporno odlažete. Vrijeme je da preuzemte stvar u svoje ruke i pristupite poslu profesionalno. Kasnije će vam to dosta značiti. Ne ulazite ni u kakve dugove i izbjegavajte pozajmice. Nedostaje vam razgovor sa jednom osobom. Ne libite se da je pozovete!

VAGA

Dnevni horoskop za 25. jun 2023. godine vas upozorava da se ne miješate previše u tuđe odnose. Iako želite da pomognete, ne brzajte. Uvijek prvo pitajte, pa onda delajte. Očekujte poziv na jedno okupljanje sa starim poznanicima. To može da bude i druženje povezano sa bivšim poslom. Obratite pažnju na alergije!

ŠKORPIJA

Danas je malo potrebno da vas neko ili nešto izbaci iz takta. Budite spremni na iznenadne situacije. Mudro im pristupite i ne vodite se slijepo emocijama. Moguće je da će da vam bivša ljubav pokuca na vrata. Nije vrijeme za vraćanje u prošlost. Obratite pažnju na kilažu.

STRIJELAC

Nakon male pauze, nedostajalo vam je da se nešto dešava oko vas. Imaćete dosta ponuda, poziva za druženje i ideja. Trudite se da ne obećavate nešto što ne možete da ispunite. Jednoj bliskoj osobi biće potrebna vaša pomoć. Slobodni Strijelčevi biće na meti udarača.

JARAC

Danas vas brige more za vaše najbliže. Oštrim rečima i drekom nećete ništa da postignete. Više ćete učinite ako sjednete i porazgovarate sa njima u četiri oka. Slobodni Jarčevi osetiće određenu dozu ljubomore. Razmislite da li zaista ima potrebe za njom. Oni zauzeti biće pod naletom strasti. Više se krećite!

VODOLIJA

Imate osjećaj da sve što radite nije dobro. Preforsirali ste se. Okrenite se stvarima i aktivnostima koje vam prijaju i opustite se. Danas je idealan dan da se vidite sa ljudima sa kojima duže vrijeme dogovarate susret. Čuvajte se gužve u sabraćaju i obratite pažnju na nagle pokrete.

RIBE

Dnevni horoskop za 25. jun 2023. godine vam donosi jedan zadatak koji će da vas "baci" u razmišljanje. Niste sami! Uvijek možete da se posavjetujete sa nekim. Ne zaboravite da izmirite sve troškove i obaveze kako vas kasnije ne bi stigli. Jedna osoba vam zdaje ljubavne probleme. Vreme je za razgovor u četiri oka!

(MONDO)