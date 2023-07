ZNACI HOROSKOPA KOJI ĆE OVE NEDJELJE BITI JAKO POGOĐENI: Emocije, skandali i oprez!

Astrolog Vladimir Vlajić otkriva šta nas od 17. do 23. jula 2023. godine!

"Mlad mjesec u znaku Raka - sve je emotivno i prenaglašeno. To je aspekt emotivnih nemira i dosta preispitivanja, gledanja unazad. Krajem nejdelje će Venera da krene retrogradno. Tako da, sve nas vuče da podvlačimo crte i da neke ljude ponovo zovemo u naš život, kako bismo izdefinisali odnose. Malo je naporna nedjelja, za neke teža, za neke manje teža", započeo je astrolog Vladimir Vlajić u emisiji "150 minuta" na Prvoj i dodao:

"Retrogradna Venera će biti pogled u prošlost. Odnosi se na finansije i emotivni segment. Biće tek ludila. Ono što moram da kažem, to je da će hipersenzitivni Mjesec najviše uticati na Ovnove, Rakove, Vage, Škorpije, Jarčeve i Ribe. Oni će najviše biti pogođeni", objasnio je astrolog, a potom donio detaljnu prognozu za sve znake horoskopa u narednoj nedjelji.

PROGNOZA ZA SVE ZNAKE HOROSKOPA

"Što se tiče Ovnova u znaku i podznaku, treba da vode računa o respiratornim organima u zdravstvenom segmentu. Zauzeti će planirati proširenje porodice, kupovinu nekretnina ili neko preseljenje, čak i u drugo mjesto. Oni imaju vjetar u leđa. U četvrtak i petak slijedi preokret i na poslovnom i na privatnom planu. Pokrenuće se direktna komunikacija, slobodni će iskazati ljubav nekome. Cijela nedelja, naročito sredina, sjajna je za pravljenje novih poslovnih dogovora i komunikaciju sa strancima.

Što se tiče Bikova u zdravstvenom segmentu, sve je dobro. Na privatnom polju slijedi neko dvoumljenje, naročito za one koji su u podznaku Bik. Neka nova osoba se pojavila ili će se tek pojaviti, moguće iz prošlosti. Ovo važi i za zauzete i za slobodne. Što se posla tiče, ovo je nedjelja bitnih papiroloških rješenja. Odlična nedjelja za one koji se bave privatnim biznisom, a ostali će mnogo raditi. Mogućnost nekog kvara i štete u kući.

Blizanci mogu da imaju stomačne probleme. Zauzeti planiraju zajednički put, dok kod slobodnih postoji mogućnost da upoznaju nekog na putu ili putem društvenih mreža. Što se poslovnog dijela tiče, sve što je vezano za žene je dobro. Idealna nedjelja za one koji planiraju da pokreću posao vezan za žene. Blizanci u podznaku će profitirati kroz žene, preko njih. Blizanci u podznaku žele nešto ozbiljnije da mijenjaju za nekretnine i mjesto boravka.

Rakovi, naročito Račice, planiraju proširenje porodice, nekretninu, trudnoću. Vrlo su emotivne. Zdravstveno je osjetljiv stomak. Kod zauzetih će vladati jako romantično raspoloženje, emocije će biti prenaglašene. Kod slobodnih, ljubav je na putu, moguće sa osobom koja je mlađa ili mladolika. Slijedi priliv novca, naročito u srijedu, četvrtak i petak. Za vikend mogu da naprave bitne poslovne pregovore.

Lavovima je osjetljiva kičma, a u emotivnom dijelu nešto mute. Stoje aspekti za tajne veze, odnose, i kod slobodnih i kod zauzetih. Ipak, zauzeti će imati krajem nedjelje pažnju od partnera, pa će flertove ostaviti po strani. Odlična nedjelja za Lavove koji su na važnim položajima i one koji se bave kreativnim poslovima. Imaće mogućnost da nešto veliko urade. Biće u centru pažnje, a tokom vikenda mogu da očekuju novac.

Djevice u podznaku treba da vode računa o krvnom pritisku. Moram da ih upozorim na afere, saznanje o nekim skandalima, to važi i za one koji su Djevica u znaku. Djevice treba da se oslone na intuiciju i da budu vrlo obazrive tokom ove nedjelje. Naporno će raditi, naročito one koje su u kontaktu sa ljudima. Krajem nedjelje će zasijati, sve koje rade sa strancima.

Vage su nešto nervozne tokom cijele nedjelje. To im utiče na zdravstveni segment. Stara ljubav im kuca na vrata, naročito krajem ove nedjelje. Zauzete mogu da aktiviraju stare planove. U poslovnom segmentu dobijaju pomoć prijatelja. Vage koje su bez posla mogu da naprave konačan dogovor. Škorpije su dobrog zdravstvenog stanja. Ovo je najbolja nedjelja za Škorpije koje su bile u braku i trenutno započinju novu ljubavnu priču. Za sve ostale je harmoničan period bez disbalansa. Škorpije u podznaku su u dobrim poslovnim pričama koje su perspektivne, povoljan je aspekt timskog rada.

Kod Strijelčeva u znaku i podznaku biće osjetljiv stomak. Dosta će flertovati i privlačiti, a oni u podznaku će imati dobitnu kombinaciju. Dosta su birali, a sada će napraviti konačan izbor, naročito krajem nedjelje. Zauzeti će tražiti više pažnje od partnera. Mogućnost sudskih razrješenja i saradnje sa strancima. Jarčevi treba da vode računa o kostima i zglobovima. Emotivni segment je odličan za put, partnerski momenat je dosta dobro naglašen. Za slobodne nije najbolja nedjelja. Kod Jarčeva u podznaku, poslovni segment je odličan za javne nastupe, vođstva, važne sastanke.

Vodolije u podznaku treba da vode računa o stomaku. Što se tiče emotivnog segmenta, Vodolije u znaku i podznaku mogu da očekuju ozbiljne promjene tokom vikenda. Biće ovo buran period i ozbiljna dešavanja. Susret sa osobom iz prošlosti ili sa osobom sa velikom razlikom u godinama definitivno će ih zainteresovati. Ako ne tokom vikenda, onda sljedeće nedjelje. Ovo je bitna nedjelja za Vodolije koje se bave privatnim poslom, napraviće uspjeh.

Ribe treba da vode računa o kičmi. Kod zauzetih Riba postoji mogućnost za trudnoću, ali i kod slobodnih. Vodite računa ukoliko to trenutno ne želite. Zauzete su u romantičnoj fazi. Prva tri dana ove nedjelje su odlični za Ribe koje se bave uslužnim djelatnostima, imaće mogućnost vođstva. Biće u centru pažnje, dobra je nedjelja za njih.

