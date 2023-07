NEDJELJNI HOROSKOP: Blizanci na mukama, Strijelac da se ne zadužuje, Jarčeve očekuju turbulencije...

Pročitajte nedjeljni horoskop od 31. jula do 6. avgusta!

Pročitajte nedjeljni horoskop od 31. jula do 6. avgusta 2023. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop od od 31. jula do 6. avgusta 2023. godine vam donosi nova rezonovanja i poglede na budućnost. Imaćete izraženu potrebu za druženjem sa ljudima. Očekuju vas nove konekcije i poslovne saradnje. Iako vas bude rado entuzijam ne zalećite se na prvu loptu. Nezaposlene očekuju nove ponude. U ljubavi je vrijeme je da napravite prvi korak. Unosite više vitamina. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

BIK

Dosta ste držali gard, sada vam zvijezde donose nove prilike i otvorenot ka novim idejama. Vaši talenti dolaze do izražaja. Idelna je prilika da ih unovčite. Gdje god da se pojavite vaša energija će doći do izražaja. To bi moglo nekima da zasmeta, ali nemojte da pokleknete. Hrabro koračajte naprijed. Slobodni Bikovi uživaće u pažnji simpatije. Najbolji dani biće vam petak i nedelja.

BLIZANCI

Tokom ove nedjelje vaša svestranost vam zadaje muke. Bićete na sto strana što će vas dodatno zbuniti. Pokušajte da se fokusirate na jednu stvar i da budete predani njoj. Slobodni Blizanci se nalaze na ljubavnoj klackalici, dok će oni slobodni da uživaju u flertu. Unosite više tečnosti!

RAK

Ove nedjelje prošlost vam kuca na vrata. Pokušajte da kontrolišete emocije. U suprotnom znatno će uticati na vaš izazov. Na poslovnom planu novi izazovi su pred vama. Postoji mogućnost da vam neko stane na žulj. Odreagujte mudro. Ne dozvolite da vam male stvari utiču na velike ideje. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i subota.

LAV

Povoljna nedjelja za nove saradnje, pogotovo ako imate privatan biznis. Pripazite na troškove i ne zalećite se. Odredite svoje prioritete i držite se njih. Tri put mjeri jednom sijeci je vaša parola ove nedjelje. Poslušajte siganle koje vam tijelo šalje. Krećite se više! Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

DJEVICA

Početak nedjelje dosta ubrzan, očekuje vas dosta obaveza, dok ćete u ostatku malo da odahnete. Pokušajte bolje da organizujete vrijeme kako vam društveni život ne bi ispaštao. Ljubav vam je trenutno na posljednjem mjestu, iako imate emocije. Ključ je u boljoj organizaciji. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedelja.

VAGA

Nedjeljni horoskop od od 31. jula do 6. avgusta 2023. godine vas savjetuje da se više fokusirate na cilj, a ne na prepreke. Pomalo ste se ukopali u mjestu. Potražite savjet starijih i osvrnite se na svoje greške. Nije vrijeme za njihovo ponavljanje. U drugoj polovini nedjelje očekuje vas priliv novca. Ne zalećite se sa trošenjem! Najbolji dani biće vam srijeda i petak.

ŠKORPIJA

Žustri ste i oštri na riječima, a to bi moglo da vas košta pogotovo na poslu. Ne trpite nepravdu, ali trenutno je bolje smirenim tonom da je "izbacite“ na vidjelo. Slobodne Škorpije imaće priliku za romansu, dok one zauzete očekuju male rasprave. Unosite više tečnosti! Najbolji dani biće vam petak i nedjelja.

STRIJELAC

Ove nedjelje će vam prijati samoća. Imate vremena za razmišljanje. Partner možda neće imati razumijevanja za vas, ali mu na vrijeme kažite i objasnite. Ne zadužujte se u bankama ili kod neprovjerenih ljudi bar u toku ove nedjelje. Povedite računa o ishrani i izbacite iz nje nezdravu hranu i štetne napitke! Najbolji dani biće vam utorak i subota.

JARAC

Početak nedjelje teče mirno, ali već sredinom očekujte mini turbulencije. Iako vam se čini da se sa partnerom sve riješilo, vrlo je moguće da će vam "baciti" sve karte na sto i reći vam neke stvari koje vam se neće dopasti. Pokušajte argumentovano da riješite nesuglasice. Okružite se ambicioznim ljudima i procvjetaćete. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i srijeda.

VODOLIJA

Prva polovina nedjelje biće u jeku posla i obaveza. Potrudite se da ih ravnomjerno rasporedite kako biste na miru uživali u slobodnim danima. Moguća su manja ogovaranja na poslu, ali se trudite da se iz vaših usta ne čuju teške riječi. Budite umjereni u svemu, pa tako i u hrani. Obratite pažnju na tjelesnu težinu. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

RIBE

Nedjeljni horoskop od od 31. jula do 6. avgusta 2023. godine vam donosi pozitivnu energiju i izražene ambicije. Dominiraćete u poslu, ali se trudite da budite timski igrač. Budite oprezni pri donošenju finansijskih odluka i ako je potrebno savjetujte se sa iskusnijim ljudima. U ljubavi slobodni Rakovi uživaju na svakom koraku, dok oni zauzeti bi trebalo da postave jasno stvari na svoje mjesto. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i srijeda.

