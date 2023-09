DNEVNI HOROSKOP: Bik da se "spusti" na zemlju, Vaga nek se ne zalijeće, Vodolija najpoželjnija

Pročitajte dnevni horoskop za 22. septembar 2023. godine!

Izvor: Shutterstock/New Africa

Dnevni horoskop za 22. septembar 2023. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 22. septembar 2023. godine vam donosi neočekivani splet događaja. Bićete u situaciji da brzo razmišljate i djelujete kada je posao u pitanju. Krajem dana očekuje vas pravo iznenađenje. To može da bude lijepa vest ili znak pažnje od drage osobe. Obratite pažnju na krvni pritisak!

BIK

Želite sve preko noći, ali i sami znate da je to nemoguće. Vrijeme je da se "spustite" na zemlju i napravite realna očekivanja i jasan plan. Jedna osoba vam se uporno nabacuje. Vrijeme je da vi preuzmete prvi korak. Uradite onako kako vam srce nalaže. Unosite više tečnosti i vitamina!

BLIZANCI

Previše ste tvrdoglavi da priznate svoje greške. Tako ćete samo goru situaciju da napravite i povrijediti bliske ljude. Ostavite ponos po strani i pokušajte racionalno da rješite problem. Moguća je ponuda za novo radno mjesto. Ukoliko je bolja od prethodne, ne dvoumite se! Treba vam promjena.

RAK

Danas ste na ivici od sukoba sa kolegama i nadređenima. Neko će vam stati "na žulj", te vam zvijezde savjetuju da se suzdržavate koliko možete. Ukoliko vam više ne prija okruženje, odlučite se radije za promjenu. Ne ostajte tamo gde vam ne prija.

LAV

Danas ne znate šta vas je snašlo. Svi će tražiti savjete i odgovore od vas. To može i dobro da vam dođe što se tiče pozicije u firmi. Trudite se da date sve od sobe, ljudi će to cijeniti. Ali ne zaboravite da malo ugodite i sebi. Ostatak dana idealan je za malo uživanja. I slobodni i zauzeti će se ludo provesti.

DJEVICA

Zvijezde vam savjetuju da ne brzate danas. Obično znate lako da planete, ali to bi moglo da vas košta reputacije. Zapamtite, sve što je brzo to je i kuso! U ljubavi ste pomalo zapostavili partnera. To vam možda neće reći, ali će vam uzvratiti istom mjerom. Slobodne Djevice biće sklone flertu i neobaveznom odnosu.

VAGA

Dnevni horoskop za 22. septembar 2023. godine vas savjetuje da se "ne zalijećete" kada su u pitanju nove osobe. Mogli biste da donesete pogrešnu odluku, a njihov osmeh i fino ponašanje da vas zavara. Obratite pažnju u saobraćaju kako ne imali neočekivane troškove i kazne.

ŠKORPIJA

Vaše najdublje misli i strahovi vam se vrzmaju po glavi. Potrebne su vam promjene koje će vam pokazati pravi put. Razgovor sa starijom osobom biće vam od koristi. Promijenite ugao gledanja i razmislite šta zaista želite. U ljubavi imate podršku, ne zatvarajte se previše. Mogući su bolovi u leđima!

STRIJELAC

Danas ste jaki na riječima, ali ne i na djelima. Vrijeme je da pokažete svoje potencijale. Imate priliku za novu saradnju koju prati novčani dobitak. U ljubavi vam nedostaje oslonac, možda ga tražite na pogrešnom mjestu? Slobodni Strijelčevi poželjeće nešto više od druženja. Dobro razmislite!

JARAC

Početakom dana očekujte zanimljiv i pomalo neobičan susret. Ta osoba bi mogla da vam "otvori oči" za dalji poslovni put. Posebno obratite pažnju na dokumentaciju i šta potpisujete. Slobodni Jarčevi poželeće da sjede "na dvije stolice". Oni zauzeti su pomalo zapostavili partnera.

VODOLIJA

Idealan je dan da završite sve što imate kako biste uživali u vikendu. Neće vam mimoići pozivi sa svih strana. Svi će vas poželjeti u njihovom društvu. Možda je vreme da malo ugodite sebi i obratite više pažnje na zdravlje. Mogući je pad imuniteta i prehlada. Unosite dovoljno vitamina!

RIBE

Dnevni horoskop za 22. septembar 2023. godine vam donosi ringišpil po pitanju emocija. Čas ćete biti razočarani na sebe, a čas bijesni što niste mogli bolje. Budite manje samokritični i dajte sebi šansu za učenje novih stvari. Upijajte mudre savete od starijih. U ljubavi vam nedostaje više poštovanja. Razmislite u čemu grešite i da li ste na pravoj ljubavnoj adresi.

