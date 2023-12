Rakove neko razočarava, Riba dobija "tajne signale", Škropije željne ljubavi, a vi?

Pročitajte dnevni horoskop za 19. decembar 2023. godine!

Dnevni horoskop za 19. decembar 2023. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 19. decembar 2023. godine vas savjetuje da danas ne ulazite u bilo kakva ulaganja, pogotovo ona vezana za kredite. Slobodni Ovnovi nailaze na udvarače. Ne mora da znači da će da preraste u nešto ozbiljnije. Možda ćete da ostvarite novo prijateljstvo.

BIK

Danas vas stiže umor, moguća je povećana dekoncetracija. Na ljubavnom polju čeznete za pažnjom. Zvijezde će vam biti naklonjene. Jedna tajanstvana osoba vas privlači krajem dana. Unosite više vitamina i aktivirajte se fizički više!

BLIZANCI

Dnevni horoskop vam nalaže da više poradite na samopouzdanju, kako biste postigli zavidljive rezultate. Nema potrebe da budete stegnuti, to nije u vašoj prirodi. Blizanci u vezi stavljaju partnera na test. Ne brzajte sa odlukama!

RAK

Dnevni horoskop vam kaže da danas vjerujete svojoj intuiciji. Neko sa posla bi mogao da vas razočara. Oslonite se na sebe! Na pomolu su nova poznanstva. Zauzeti Rakovi su spremni za naredni, ozbiljniji korak u vezi.

LAV

Dnevni horoskop vam kaže da svaki sukob ili problem na poslu danas rješavate uspješno. Ukoliko se bavite javnim poslom, umjetnošću ili prodajom otvoriće vam se “nova vrata” i mogućnosti. Nova ljubav je na pomolu kod slobodnih Lavova, zauzeti nek se više posvete partneru.

DJEVICA

Ukoliko želite da zadržite dobru poziciju i ugled na poslu, možda ćete morati da napravite neke izuzetke i "spustite loptu". Krajem dana imaćete udvarače gdje god da se pojavite. Vi birate!

VAGA

Dnevni horoskop za 19. decembar 2023. godine vam donosi ostvarenje poslovnih ciljeva. Jedno poglavlje ćete zatvoriti danas i to vrlo povoljno. Neka vas to dodatno motiviše. Slobodne Vage su spremne da uđu u ozbiljan odnos, dok se one zauzete susreću sa ljubomorom.

ŠKORPIJA

Danas ste rastrzani zmeđu prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Jedan telefonski poziv će promijeniti sve. Slobodne Škorpije željne su ljubavi. Možda je tražite na pogrešnom mjestu? One u vezi i braku danas rješavaju nesuglasice. Trudite se da saslušate partnera, a ne samo vi da vodite "glavnu riječ".

STRIJELAC

Vaša borbenost danas dolazi do izražaja. Poželjećete i da se nadmećete na poslu. Nekima će to zasmetati, trudite se da ne pretjerujte i održavate radnu atmosferu pozitivnom. Oni sa privatnim bizinisom razmišljaju o inovacijama. Na dobrom ste putu. Pomalo ste zanemarili porodicu, posvetite joj se više.

JARAC

Dnevni horoskop nalaže da obratite pažnju na rokove i datume. Bićete u "trci sa vremenom". Moguće su greške kod procjene drugih ljudi ili nasjedanja na lažna obećanja. Budite obazrivi. U ljubavi se trudite da budete jedno. Ako svako "vuče" na svoju stranu nećete uspjeti...

VODOLIJA

Danas dosta preispitujete sebe i tražite razloge za greške. U redu je da analizirate svoje postupke, ali nemojte da pretjerujete. Slobodne Vodolije ulaze u priču sa jednom zanimljivom osobom, moguće je nešto više... One zauzete nisu sigurne kuda odnos ide, vrijeme je za razgovor u četiri oka.

RIBE

Dnevni horoskop za 19. decembar 2023. godine vam kaže da obratite pažnju na tajne signale koje dobijate na poslu. Neko želi na nešto da vam ukaže. Ne dozvoljavate sebi greške, zbog toga biste mogli da budete pomalo isfrustrirani. I vi imate dušu, dajte sebi vremena da uživate u svakom momentu. Provedite kraj dana sa dragom osobom. Prijaće vam!

