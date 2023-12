NEDJELJNI HOROSKOP: Vagama naporna sedmica, Lavovi prolaze kroz krizu...

Pročitajte nedjeljni horoskop za period od 18. do 24. decembra 2023. godine!

Izvor: Shutterstock/Dzhulbee

OVAN

Nedeljni horoskop od 18. do 24. decembra 2023. godine kaže Ovnovima da će imati nedjelju ispunjenu novim mogućnostima i prilikama da se ostvare na polju karijere. Moći ćete da pokažete svoje talente i sposobnosti, a to će dovesti do uspjeha u poslu i privatnom životu.Odvažite se da date šansu osobi koja vam se dugo udvara. Budite pažljivi sa finansijama, izbjegavajte nepotrebne troškove. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedelja. Pročitajte i godišnji horoskop za Ovna za 2024.

BIK

Ova nedelja će biti prilično teška za Bika, ali ćete uspjeti da se izborite sa svim izazovima zahvaljujući svojoj snazi i istrajnosti. Nedjeljni horoskop vam savjetuje da pokušate da se ne opterećujete previše poslom, i da posvetite dovoljno vremena svom zdravlju. Ne zaboravite na svoje najmilije i prijatelje, oni će vas podržati u teškim trenucima. Najbolji dani biće vam srijeda i subota. Pročitajte i godišnji horoskop za Bika za 2024.

BLIZANCI

Nedjeljni horoskop obećava Blizancima sedmicu koja će biti zanimljiva i bogata događajima. Moći ćete da proširite svoje vidike i naučite mnogo novih stvari. Ipak, pokušajte da ne zaboravite obaveze i ne dozvolite da vas ometaju male stvari. U ljubavi ćete napraviti korak naprijed - slobodne bi mogla da iznenadi jedna osoba, zauzeti dobijaju neočekivan prijedlog. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

RAK

Nedeljni horoskop od 18. do 24. decembra 2023. godine kaže Rakovima da će pripadnici ovog znaka Zodijaka imati sedmicu obilježenu romantikom i ljubavlju. Postoji velika vjerovatnoća da ćete upoznati osobu sa kojom ćete ući u dužu vezu. Ne zaboravite da porodici i prijateljima pokažete koliko vam znače i da brinete za njih. Osećaju se zapostavljeno. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i nedjelja.

LAV

Nedjeljni horoskop kaže da će ova sedmica donijeti Lavovima sjajne prilike da napreduju na poslu. Pored šansi da pojačate svoja znanja i vještine, moći ćete i da se nametnete kao lider u timu i osvojite poene kod nadređenih. Zauzeti Lavovi prolaze kroz manju krizu, riječ je o nerazumijevanju sa partnerom. Slobodni čakaju jedan poziv. Savjet zvijezda je i da ne zaboravite na vrijeme za sebe, hobije i druge stvari koje vas opuštaju. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

DJEVICA

Za Djevice će ova nedjelja biti povezana sa rešavanjem važnih zadataka i problema. Nedjeljni horoskop vas ohrabruje, možete da se nosite sa svakakvim nedaćama i preprekama zahvaljujući svojoj organizovanosti i disciplini. U ljubavi manje bure, očekujte rasprave sa partnerom, ljubomora je naglašena. Slobodni bi mogli iz bezazenog flerta da ulete u strastvenu vezu. Ne zaboravite da se odmorite i opustite da biste sačuvali energiju i zdravlje. Najbolji dani biće vam petak i nedjelja.

VAGA

Nedjeljni horoskop upozorava Vage - ova sedmica će biti naporna, ali vrlo zanimljiva. Zahvaljujući podršci najmilijih ćete moći da ostvarite unaprijed zacrtane planove i snove. U ljubavi je sve ako želite, partner igra važnu ulogu u vašem poslovnom životu. A ukoliko ste slobodni, pokušajte da se oduprete nastojanjima bivše ljubavi da vam se vrati u život. Biće strastveno, ali platićete cijenu. Odvojite vreme za opuštanje. Najbolji dani biće ponedjeljak i nedjelja.

ŠKORPIJA

Za Škorpije će nedjelja biti posvećena rješavanju finansijskih problema i poboljšanju situacije. Bićete u prilici da zaradite više novca i uložite ga u svoju budućnost. Međutim, nemojte da pravite grešku, da radite što i inače - potrošite sve što dobijete u nadi da će se problemi riješiti sami od sebe. Budite racionalni. Nedjeljni horoskop kaže i da vas očekuje bura strasti sa partnerom, a ukoliko ste u potrazi za srodnom dušom, osoba u znaku Bika bi mogla da vam privuče pažnju. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

STRIJELAC

Nedjeljni horoskop od 18. do 24. decembra 2023. godine kaže da će Strijelčevima ova sedmica biti izuzetno uspješna na poslu. Uspjećete da završite "nemoguće" što će vam učvrstiti poziciju u firmi i kandidovati vas, čak, za povišicu. Bravo! Ljubavna situacija je mirna za one koji su u braku ili posvećenim vezama. Slobodni tragaju za avanturom, put ih navodi na "opasnu teritoriju", čuvajte se manipulatora. Što se zdravlja tiče, savjet zvijezda je da se više krećete. Najbolji dani biće srijeda i četvrtak.

JARAC

Za Jarčeve će ova nedjelja biti u znaku novih poznanstava i susreta sa zanimljivim ljudima. Moći ćete da uspostavite nove korisne kontakte i proširite krug poslovnih saradnika. Međutim, nemojte žuriti da donosite odluke i ne vjerujte baš svima. Na ljubavnom planu su moguće sitne čarke sa partnerom krajem nedjelje, obuzdajte temperament. Slobodni Jarčevi, sugeriše nedjeljni horoskop, trebalo bi da pruže priiku osobi koja živi u njihovoj neposrednoj blizini. Najbolji dani biće srijeda i subota.

VODOLIJA

Za Vodoliju će ova nedjelja biti puna uzbudljivih događaja, nikako nećete moći da sredite utiske i da se staložite. Bićete u prilici da posjetite nova mjesta i upoznate zanimljive ljude. Ipak, pokušajte da ne podlegnite manipulacijama, jer ima ljudi koji će probati vašu ležernost i radoznalost da iskoriste. Nedjeljni horoskop kaže i da je kod zauzetih je mirna situacija, ali slobodni idu iz flerta u flert. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i četvrtak.

RIBE

Nedeljni horoskop od 18. do 24. decembra 2023. godine kaže da će Ribe imati povoljnu sedmicu za kreativne poslove. "Pucate" od ideja koje će lako oblikovati u nove projekte, ali i iskoristiti da poboljšate stare. Ukoliko ste u potrazi za ljubavju, savjet zvijezda jeste da budete manje kritični. Zauzeti uživaju u pažnji. Ne zaboravite na zdravlje, posvetite vreme sportu i pravilnoj ishrani. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

(MONDO)