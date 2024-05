8. MAJ JE POČETAK NAJVEĆIH OBRTA U LJUBAVI! Mlad Mjesec u Biku traje dvije nedelje, ovi znakovi da se spreme

Astrologija otkriva kojim znacima horoskopa će mlad Mjesec u Biku donijeti velike promjene u ljubavi!

Izvor: Shutterstock/New Africa

Ako ste dugo sanjali da se zaljubite, onda je maj najbolji mjesec u 2024. godini za iznenadne susrete, jer će se 8. maja mlad Mjesec desiti u konjukciji Venere, Sunca i Mjeseca. Drugim riječima, on daje novi ljubavni ciklus svim znacima horoskopa. Uticaj mladog Mjeseca obično traje dvije nedjelje, do punog Mjeseca, pa ako planirate nova putovanja, poznanstva ili žurke sa prijateljima, tamo može da vas sačeka iznenađenje.

OVAN

Mlad Mjesec se javlja u vašem polju novca i samopoštovanja, ali Venera učestvuje u samom događaju. To znači da će vam neko možda priznati svoja osjećanja ili vam dati lijep poklon, posebno u periodu od 17. do 21. maja. Budite pažljivi prema novim poznanstvima, posebno ako želite da preuzmete inicijativu. Najvjerovatnije je to zbog činjenice da će vam horoskop poslati zaista jedinstvenu osobu. Ne propustite je!

BIK

Mlad Mjesec se javlja u vašem znaku, na polju odnosa. To znači da ćete biti toliko šarmantni i privlačni da će vam ljudi sami ponuditi sastanke, komunikaciju ili samo prijateljstvo. U svakom slučaju, vaša popularnost će samo rasti, jer će vas Venera u vašem znaku inspirisati da izgledate ljepše i oko sebe stvarate pravu magnetnu magiju. Upoznavanje je posebno naglašeno od 8. maja do 21. maja 2024. godine!

ŠKORPIJA

U vašoj vezi desiće se nešto sasvim novo jer se u vašem partnerskom i bračnom polju dešava mlad Mjesec. Nova osoba može da se pojavi iz vedra neba! U početku ćete možda imati vezu koja je vezana isključivo za posao ili putovanja, možda će vam ta osoba pomoći da riješite problem sa nekretninama. Ipak, u periodu od 18. do 21. maja strast koju niste ni očekivali, može prilično da se rasplamsa!

JARAC

Mlad Mjesec se dešava u vašem polju ljubavi i sreće, tako da bi nova romansa mogla da dođe u vaš život! Poznanstvo može da se desi zbog vašeg hobija, sporta ili nekog interesovanja (na primjer, odlučite da odete na put ili se zainteresujete za nešto što je neobično za vas). Za mnoge Jarčeve koji trenutno prolaze kroz težak period, mlad Mjesec može da donese želju da više da brinu o sebi, promijene garderobu i poboljšaju svoj imidž. Upravo ta energija može da privuče partnerstvo.

(MONDO)