NEDJELJNI HOROSKOP: Blizanci da budu stalno na oprezu, Ribama stižu lijepe vesti

Pročitajte nedjeljni horoskop od 20. do 26. maja 2024. godine!

Pročitajte nedjeljni horoskop od 20. do 26. maja 2024. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop od 20. do 26. maja2024. godine vam donosi poletne energije i strasti. Slobodni Ovnovi mogu da upoznaju nekog posebnog na neočekivanom mjestu. Na poslu se više fokusirajte na završavanje zaostalih projekata. Moguće su promjene u radnom okruženju koje će zahtijevati prilagođavanje. Energija će biti na visokom nivou, ali pazite na stres i pronađite vrijeme za opuštanje. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

BIK

Stabilnost u vezi će biti ključna za vas ove nedjelje. Razgovaraj otvoreno sa partnerom o svim brigama. Nemojte da postavljate ultimatume ili pravila, već dajte do znanja šta vam ne prija i šta biste voljeli da se promijeni. Slobodni će razmišljati kako svakome da se dopadnu. Finansije su povoljne, ali budite oprezni sa trošenjem. Fokusirajte se na dugoročne ciljeve. Moguće su manje tegobe vezane za stomak, pa obratite pažnju na ishranu. Najbolji dani biće vam srijeda i subota.

BLIZANCI

Komunikacija će biti ključna ove nedjelje za vas. Ne opuštajte mozak, unaprijed razmislite šta će vam izrečena riječ donijeti. Moguće su nesporazumi, pa budite jasniji i otvoreniji, pogotovo prema partneru. Slobodni osvajaju svaku osobu suprotnog pola čim započnu dublji razgovor sa njom. Nove ideje vam naviru, ali nema ko da ih čuje. Pokucajte na druga vrata! Mogućnost saradnje sa stranim partnerima. Više se posvetite fizičkoj aktivnosti i opuštanju. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

RAK

Ove nedjelje vaši emotivni odnosi biće u fokusu. Posvetite više vremena partneru i porodici. Na poslu je stabilno, ali bi moglo da dođe do dodatnih odgovornosti. Planirajte unaprijed. U ljubavi ste pomalo sumnjičavi, jasno dajte do znanja šta vas muči i smeta.

Pripazite na imunološki sistem, uzimajte dovoljno vitamina i odmorajte se kad god imate priliku za to. Najbolji dani biće vam petak i nedjelja.

LAV

Zauzeti Lavovi uživaju u ljubavi. Romantika cvjeta! Slobodni Lavovi bi mogli da započnu novu vezu. Kreativni projekti napreduju. Moguće je priznanje ili unapređenje. Energija je na visokom nivou, ali pripazite na srce i krvni pritisak. Mogući je manji priliv novca, te pokušajte da ga racionalno rasporedite. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i subota.

DJEVICA

Zvijezde vam donose ove nedjelje dublje povezivanje sa partnerom. Kroz zajedničko vrijeme uspjećete da riješite stare probleme. Slobodnim Djevicama prošlost "kuca na vrata", vrijeme je da ih zauvijek zatvorite i koračate naprijed. Na poslu u organizaciji biće ključ vaših problema. Fokusirajte se na detalje i rješavanje zadataka korak po korak. Moguće su tegobe sa sistemom za varenjem. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

VAGA

Nedjeljni horoskopod 20. do 26. maja 2024. godine vam donosi harmoniju u vezi, ali budite spremni na kompromis. Slobodni mogu da upoznaju zanimljivu osobu preko prijatelja. Javljaju se mogućnosti za saradnju i timski rad. Pazite na finansije i na šta ih trošite. Ne zaboravite na mentalno zdravlje i pronađite ravnotežu između posla i odmora. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

ŠKORPIJA

Početkom nedjelje bićete pogođeni intezivnim osjećanjima, u vama se budi strast. Moguće su važne odluke u vezi. Slobodne će morati krajem nedjelje da presjeku i donesu odluku, vodite se srcem. Na poslu se fokusirajte na rokove i ne dozvolite da te ometaju sitnice. Mogućnost za napredak. Ukoliko vas neko iznervira na poslu, zaobiđite pasivnu agresiju u širokom luku. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i nedjelja.

STRIJELAC

Vaš avanturistički duh donosi vam nova poznanstva. Postojeće veze će se osvježiti. Moguće je kratko putovanje krajem nedjelje ili iznenađenje do strane partnera. Javljaju se nove prilike za učenje i usavršavanje. Moguća su i putovanja vezana za posao.

Aktivnost na otvorenom će vam prijati, pripazite na zglobove i kosti. Najbolji dani biće vam srijeda i subota.

JARAC

Ove nedjelje sa partnerom se dublje povezujete, osjetićete stabilnost i sigurnost u vezi. Posvetite vrijeme porodici. Na poslu vas očekuju dodatne odgovornosti, pokušajte da delegirate zadatke i ravnomjerno ih rasporedite. Povedite više računa na leđa, posvetite više pažnju fizičkom vježbanju. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

VODOLIJA

Sloboda vam je ove nedjelje preko potrebna. Nećete željeti da trpite ništa što ne morate i to je u redu. Samo povedite računa kako postavljate granice. Oslonite se na asertivnu komunikaciju. U poslu vam dolaze nove ideje i inovacije. Mogućnost za napredak. Pazite na cirkulaciju i redovno vježbajte. Najbolji dani biće vam srijeda i subota.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 20. do 26. maja 2024. godine vam donosi lijepe vesti vezane za porodicu ili posao. Čućete nešto što ste dugo iščekivali. Emotivna povezanost sa partnerom jača. Slobodni mogu da dožive sudbonosni susret. Kreativnost će biti u porastu. Iskoristite je da unovčite svoje ideje. Moguće su promjene u radnom okruženju. Obratite pažnju šta u vama izaziva stres, klonite se toga. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

