VELIKI KINESKI HOROSKOP ZA JUL 2024! Mjesec koji mnoge "udara" izazovima i testira snagu - ko je najveće sreće

Pročitajte kineski horoskop za jul 2024. godine!

Mesečni horoskop za jul 2024. godine pripremio je iznenađenja za mnoge znakove horoskopa. Ljetnji meseci se tradicionalno smatraju simbolima preporoda i početka novog života, ali neki od znakova se bukvalno "dižu sa dna" nakon jula 2024. godine. Prema kineskom horoskopu, ovo je mjesec koji će im neprestano bacati izazove i testirati njihovu snagu. Evo šta donosi kineski horoskop za jul 2024. godine!

PACOV

1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

U drugom mjesecu ljeta, trebalo bi da se pripremite za niz neprijatnih događaja. Glavni neuspjesi će uticati na profesionalnu sferu. Možda nećete biti sigurni u sebe i svoje ideje kao ranije. Sumnja u sopstvene sposobnosti može da vas dovede do toga da počnete da radite svoj posao gore i da pravite greške koje sebi ranije niste dozvoljavali. Zbog toga vaš odnos sa nadređenim može da se pogorša jer je šef navikao na vaš besprekoran rad. Riješićete sukob sa partnerom odjednom.

BIVO

1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

U julu 2024. trebalo bi da budete posebno oprezni jer ovo nije najuspješniji period za vas. Moraćete u potpunosti da kontrolišete svoju ljutu narav jer to može da vas dovede do nesuglasica i prouzrokuje psihičku i finansijsku štetu. Izbjegavajte ulaganje u ovom periodu, mogući su gubici. Ne bi trebalo da preuzimate nove projekte ili zadatke, već pokušajte da održite ravnotežu kako biste izdržali cijeli mjesec. Takođe treba da budete oprezni prije ulaska u novu vezu i da se uzdržite od obaveza do kraja ovog mjeseca.

TIGAR

1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

Predviđanja kineskog horoskopa za ovaj mesec ukazuju na velike mogućnosti za vas! Na radnom mestu dobićete nove odgovornosti zbog kojih vas čeka odlična reputacija! Finansijski nećete pretrpeti velike gubitke, ali je moguće da ćete imati poteškoća da sastavljate kraj s krajem. Ako ste u vezi, suočićete se sa nekim problemima koji možda neće biti riješeni i mogu da vas dovedu do raskida. Što se tiče zdravlja, kineski horoskop savjetuje zdrav način života kako biste izbjegli bilo kakve probleme.

ZEC

1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

Ovo je važan mjesec za karijeru. Ne propuštajte prilike koje mogu da unaprijede vaše poslovanje, ali i zaradu. Oni koji imaju privatni biznis, moraće da zadrže poštenje i integritet da bi pobijedili konkurenciju. Početkom mjeseca posebno budite oprezni u sklapanju prijateljstva. Nova poznanstva će ostaviti pozitivan uticaj na vas, ali to ne znači da svi oni mogu da budu osobe od povjerenja. Radije poslušajte savjete od člana porodice.

ZMAJ

1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

Vašim nevoljama je kraj! Izgledaćete pozitivno ostalima u vašoj okolini. Finansijski gubici i zdravstveni problemi će nestati, kao i problemi vezani na polju emocija. Ako dugo nemate sreće u ljubavi, jul 2024. godine može da bude mjesec u kojem ćete sresti nekoga. Velike su šanse da to preraste u vezu na duže staze, pa čak i brak!

ZMIJA

1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Očekujte miran period. Konačno možete da opustite dušu, tijelo i srce. Profesionalni život će biti stabilan, a sa novcem će ići dobro. Trebalo bi da vodite računa da se ne prejedate ovog mjeseca. Ishrana treba da bude prioritet za one koji pate od visokog krvnog pritiska. U ljubavi prošlost može da zakuca na vrata, a velike su šanse da se stare emocije povrate. To je trenutak kada bi trebalo da slušate isključivo svoju intuiciju.

KONJ

1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

Radujte se jer vam je ovo srećan mjesec! Dobiće mnogo ohrabrenja i zahvalnosti za svoj rad od svojih nadređenih, a možda ćete dobiti i unapređenje. Finansijski, vaš položaj će biti solidan i nećete patiti od manjka para tokom ovog mjeseca. Vaš ljubavni život će biti stabilan, a odnos sa partnerom nikad jači. Odličan period za romantično putovanje, krajem mjeseca možete da očekujete ozbiljan razgovor o daljim planovima. To može da se odnosi na prelazak na zajednički život.

KOZA

1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Prema kineskom horoskopu, ovo je odličan mjesec u pogledu karijere i zdravlja. Svoj posao smatraćete izazovnim i uzbudljivim u isto vrijeme i dobićete veliko zadovoljstvo. Jul 2024. godine je period u kom možete pravilno da upravljate novcem. Savjet je da odustanete od impulsivnih kupovina. Ljubavni život će biti pomalo komplikovan i težak. Pokušajte da razriješite nesuglasice sa svojim partnerom.

MAJMUN

1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004.

Mjesec neravnoteže u karijeri i ljubavnom životu. Ovo je najgori mjesec za vas kada su u pitanju emotivni odnosi. Možete da se suočite sa razočaranjem, slomljenim srcem ili razvodom, posebno ako ste u srednjim godinama. U finansijskom smislu, savjet je da budete oprezni u svojim investicijama i da se ne oslanjate na njih da biste ostvarili profit.

PIJETAO

1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

U ovom periodu dajte prednost radu, sve ostalo će biti u drugom planu. Fokusiraćete se na svoje profesionalne aktivnosti i imaćete koristi od njih. Ovo je vrijeme za novac i karijeru. Možda nećete moći da održite ravnotežu između posla i privatnog života, ali bićete nagrađeni saosjećanjem i razumijevanjem porodice. Ukoliko ste sami, savjet je da ne ostajete kod kuće. U julu možete da upoznate pravu osobu!

PAS

1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.

Ovo je iznenađujuće srećan mjesec! Imaćete sreću na polju novca i zdravlja, naročito ako ste zaposleni u finansijskoj sferi ili prehrambenoj industriji. Krajem mjeseca možete da očekujete novac od člana porodice ili partnera na poklon, a ovo je savršeno vrijeme za promjene u fizičkom izgledu. Prepustite se i uživajte!

SVINJA

1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

Julski horoskop predviđa da ćete imati sreće na poslu, ali nesreću u ljubavi. Uprkos činjenici da tokom ovog perioda možete da stvorite bogatstvo, možete da se razočarate u svoj ljubavni život. Budite oprezni, obratite pažnju na to sa kim se romantično zbližavate jer bi to moglo da vas dovede do slomljenog srca u budućnosti.

