Tri horoskopska znaka čiji se životi tumbaju 10. septembra 2024: Venera i Mjesec ispuniće vazduh ljubavlju

Astrolozi su naznačili tri horoskopska znaka čiji se životi tumbaju i drastično popravljaju 10. septembra 2024. I to zahvaljujući Veneri i Mjesecu.

Izvor: Shutterstock

Horoskop za 10. septembar 2024. predviđa jednu od onih astroloških prognoza za pamćenje - ovo je sjajan trenutak da drastično poboljšate svoj život, posebno ljubavni. Astrološki, imamo Veneru u savršenom skladu sa Mjesecom, a ovaj mali ljubavni trougao će usmjeriti tri horoskopska znaka u pravom smjeru, posebno kada su ljubav i romantika u pitanju.

U utorak će se vazduh ispuniti ljubavlju. Gledamo sve puteve koji vode ka ljubavi tokom ovakvog poravnanja Venera-Mjesec. Dakle, ako vi i vaš partner imate nešto da kažete jedno drugom, uradite to sada.

Tri horoskopska znaka će ga najdublje doživjeti. Sjajan dan da pokažete poštovanje onima koje volimo i odamo im počast zato što su jednostavno naši.

Ovan

Sjajni ste sami, ali bolji ste s partnerom, i to nije zato što vam nešto nedostaje. Ono što se dešava sa ljubavlju jeste sama ljubav, i što je više imate u svom životu, to bolje. Zato ćete osjetiti da se vaš život drastično poboljšava - jer u njemu imate puno, puno ljubavi. Bilo da se radi o porodici ili prijateljima, poznanicima na poslu ili romantičnim partnerima, vaš svijet je ispunjen ljubavlju, a tokom ovog poravnanja Venera-Mjesec, sve se pojavljuje u svom savršenom obliku. Dobro je danas biti vi. Vaš odnos prema ljubavi u ovom trenutku izaziva drastičnu transformaciju. Ne braniti se kao nekada i to vam omogućava da prihvatite još više ljubavi. Biti ranjiv zahtijeva hrabrost, a vi imate šta je potrebno. Vidjećete veliko poboljšanje u svom životu, počevši od utorka.

Djevica

Vi ste neko ko ozbiljno želi da zna gdje uvijek stoji. Spontanost nije vaša stvar, jer volite da zadržite određenu količinu kontrole, a kada je u pitanju vaš ljubavni život, to je ista stvar. Utorak vam pokazuje da, iako ne možete sve da kontrolišete, ipak možete imati veoma uspješan romantični život. Tako počinje da se dešava drastična promjena u vašem životu. Pošto toliko vjerujete osobi sa kojom ste, na neki način se odričete kontrole i puštate da stvari slijede njihov prirodni tok. Tokom ovog poravnanja Venera-Mjesec primijetićete da se osjećate dobro i biće vam lijepo.

Ovo je ogromna promjena za vas jer obično volite da znate šta će se dogoditi i kada. Ako sve prepustite slučaju, pokazuje vam da možete doživjeti i radost iznenađenja, spontanost nije tako užasna' kao što ste zamišljali, i to je velika promjena za vas.

Strijelac

Vaš život će se drastično poboljšati jer ste konačno odlučili da preduzmete akciju i nešto učinite. Morate priznati da ste se uplašili, posebno kada su u pitanju ljubav i romansa. Kao neko ko se plaši odbacivanja ili ranjivosti, zazidali ste se tako da ljubav ne može da dopre do vas. Dobra stvar je što promjena koju ćete doživjeti ima sve veze sa ljubavlju i vrlo malo sa strahom. Tokom poravnanja Venera-Mjesec, uradićete nešto što niste radili dugo, dugo: zaljubićete se. Vau, to je drugačije, ali i, vau, to je sjajno. Ono što će vam biti smiješno u ovoj situaciji jeste koliko ste spremni za ljubav. Odugovlačili ste tako dugo, ali ste zaboravili kako je veličanstven osjećaj pustiti sve to i prigrliti svje emocije.

(Wanted/Mondo)