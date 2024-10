Sumoran početak 2025. za tri znaka horoskopa: Nevolje već u januaru, spremite se na životni pretres

Astrologija otkriva kojim znacima horoskopa početak 2025. godine može da donese neprijatna iznenađenja.

Izvor: Shutterstock/PeachShutterStock

U Novu godinu tradicionalno polažemo mnogo nade, uvjereni da će ona svakako biti uspješnija od prethodne. Ali očekivanja se ne ostvaruju uvijek, a već prvi mjeseci rezultiraju gubicima, zdravstvenim problemima i drugim nevoljama.

Tri znaka horoskopa na početku godine Zmije rizikuju da padnu u nemilost bogatstva i da se nađu na samom dnu. Malo je vjerovatno da će se situacija promijeniti. Moraćete da se pomirite i izdržite nepovoljan period.

ŠKORPIJA

Skandali i opasnost od povrede

Tokom jeseni mučile su vas prehlade, infekcije i druge bolesti. Zimi će sve biti gore. Sada postoji šansa da dobijete prelom, opekotinu ili drugu ozbiljnu povredu. Klizalište posjetite sa izuzetnim oprezom, a bolje je da potpuno izbjegavate zabavu na ski stazama. Astrolozi kažu da vas očekuju svađe i skandali, čak i fizički okršaj. Nećete uvek biti inicijatori, ali posljedice će vas svakako natjerati da ublažite svoj žar. Između 14. i 23. februara držite se pod kontrolom i držite jezik za zubima. U suprotnom, sukob bi mogao da vas dovede do krivičnih prijava.

OVAN

Kolaps ličnog života

Spremite se na potpunu katastrofu u ljubavnom odnosu. Do kraja decembra 2024. nastaćže ozbiljna kriza, gomilaće se pritužbe i međusobno zamjeranje. Željećete da izbacite svoje emocije odmah, a nećete to moći da uradite kako treba. Zvijezde obećavaju rastanak odmah poslije Nove godine. Možda je to privremeno, ali se odnos neće odmah poboljšati. Moraćete mnogo toga da preispitate i promijenite taktiku ponašanja u ime očuvanja porodice. Astrolozi ne preporučuju ženama da se udaju do 2025. godine. A u februaru pokušajte da ne vjerujete prijateljima. Pretjerana iskrenost rezultiraće tračevima i intrigama onih koje nikada ne biste smatrali izdajnicima.

STRIJELAC

Loša sreća na svim frontovima

Očigledno niste miljenik gospodarice godine, svojeglave Zmije. Problemi će se pojaviti tokom prvih dana januara 2025. Sve počinje od nerješivih situacija u poslovnom i finansijskom smislu. U očaju možete da se zadužite ili počnete da zloupotrebljavate alkohol. Ni u zdravstvenom smislu nije sve glatko. Astrolozi upozoravaju na pogoršanje hroničnih bolesti, rizik od povreda ili virusnih infekcija. Ako ste braku, biće vam teško da odolite odluci da se razdvojite. Tajna nevjerstva vašeg partnera izaći će na vidjelo. Nažalost, nemoguće je izbjeći opasne situacije. Postoji samo jedan izlaz, sačekajte i pravite manje naglih poteza. Loš niz će se prekinuti i biće lakše, ali za sada se psihički pripremite za pretres.

Kako su vam zvijezde danas naklonjene? Savjeti naših astrologa za zdravlje, ljubav i posao vas čekaju svakog dana na Viberu.

(Mondo.rs)