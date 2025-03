Horoskopski znakovi koji su loši u odnosima: Veze im pucaju brže nego inače zbog jedne greške koju ponavljaju

Ovi horoskopski znaci su loši u vezama i održavanju odnosa, a evo i zašto!

Ponekad, veze se završavaju prije nego što uopšte i počnu. Kada imate velika očekivanja, a veza se iznenada završi, to može biti vrijeme za tugovanje. Počinjete da se pitate šta se desilo, a da niste shvatili da svaki horoskopski znak ima loše navike u vezi koje utiču na način na koji vole i na to šta ih tjera da odu.

Svaki horoskopski znak ima svoj obrazac u vezama, a astrologija pokazuje da nije samo kompatibilnost ta koja utiče na to kako će osoba voljeti, već i šta ih tjera da odu iz veze.

Razumijevanje zašto je svaki horoskopski znak loš u vezama može vam pomoći da prepoznate greške i eventualno poboljšate svoje veze u budućnosti.

Evo zašto vaš horoskopski znak možda nije dobar u vezama:

Ovan

Za Ovna, njihove romantične veze završavaju prije nego što uopšte počnu jer Ovan ne pridaje odnosima veliki značaj. Ovan donosi planove i nikada ne uključuje svog partnera, ali je iznenađen kada mu partner zamjera to. Iako je moguće da su očekivali da će ih partner "ignorisati", Ovan ne pokazuje da je zaista zainteresovan za dugu vezu. Ok je biti opušten, ali ne do te mjere kao Ovan koji potpuno izostavi partnera iz svog života.

Bik

Bik je loš u vezama jer postavlja složene testove i izazove kako bi bio siguran da je partner dovoljno dobar za njega. Međutim, Biku treba dugo da bi mogao da kaže je njegov izbor partnera dobar, i na kraju gubi strpljenje i odlučuje da nije vrijedno prolaziti kroz te testove. Bik ne razumije da potencijalni partneri ne žele da dokazuju svoju vrijednost. Ponekad treba da dozvole da se stvari razvijaju prirodno.

Blizanci

Blizanci ne uspijevaju u vezama jer imaju "kupiću, pa ću se predomisliti" mentalitet i žele da drže svoje opcije otvorene. Ne žele da se obavežu ako neko bolji dođe. Blizanci takođe ne vole kada stvari postanu emocionalno komplikovane. Za njih je lakše držati partnera na distanci, i ako veza ne postane ozbiljna, ništa se nije desilo – barem ne za njih.

Rak

Rak je loš u vezama jer vidi potencijal u vezi koji često nije prisutan. Ako partner na početku kaže da ne želi ozbiljnu vezu, Rak misli da može da promeni to mišljenje. Ali, Rak nije iskren prema sebi. Ne bi trebalo da bira partnera samo zato što je izazov. Sljedeći put, Rak bi trebalo da povjeruje kad neko kaže da nije zainteresovan, i da krene dalje.

Lav

Lav je previše zauzet da bi gubio vrijeme na veze koje nisu dovoljno ozbiljne, pa donosi čvrstu odluku da okonča stvari. Iako je bolje nego da nekog obmanjuje, ovaj pristup čini Lava lošim u vezama. Lav zna da je kompletna ličnost i ne želi da se zadovolji sa manje. Srećom, njihovo samopouzdanje je veoma privlačno i ljude često privlače Lavovi, tako da vjerovatno neće dugo biti singl.

Djevica

Djevica je loša u vezama jer se udaljava od svog partnera. Kada su oni i partner na različitim životnim putem, oni se ne povezuju na pozitivan način, pa Djevica odlučuje da krene svojim putem. Znaju da ne mogu da forsiraju vezu, posebno kada oba partnera nemaju emocionalne resurse za stvaranje dugotrajnog odnosa. Ipak, to im ne olakšava gubitak potencijalne srodne duše.

Vaga

Vaga je toliko pažljiva da ne kaže ili uradi nešto pogrešno u vezi, da nisu iskreni prema sebi. To čini njihove veze neautentičnim. Nemoguće je za Vagu da održi vezu ako nisu u potpunosti iskreni, jer oni uspijevaju na osnovu poštovanja i iskrenosti. Važno je da Vaga nije previše zabrinuta zbog osjećanja drugih, već da otkrije svoj pravi "ja".

Škorpija

Škorpija je loša u vezama jer stvari postaju intenzivne vrlo brzo, ali onda naprasno izblijede. Ne nedostaje privlačnosti, ali vrlo malo toga se događa iza toga, što tjera Škorpiju da se povuče i okonča vezu. Ova vrsta veze ne nudi dovoljno osnova za izgradnju zdrave veze. Postoji samo fizičko zadovoljenje, ali ništa ne raste izvan toga.

Strijelac

Strijelac često ne uspijeva u vezama jer brzo osjeća da ga veza sputava. Oni cijene svoju nezavisnost i žele da se osjećaju slobodno da rade šta god žele, bez obaveza prema partneru. Kada stvarnost počne da pogađa, Strijelac okončava vezu. Možda su mogli da riješe stvari, ali to im djeluje zastrašujuće.

Jarac

Jarac je loš u vezama jer stavlja posao kao prioritet ispred svega drugog, što znači da ima vrlo malo vremena za partnera. Oni su previše zauzeti za ozbiljnu vezu. Iako se možda uvjeravaju da mogu održavati vezu van svog posla, to jednostavno nije izvodljivo. Čak i ako žele vezu, oni vide raskid kao izlaz da se fokusiraju više na posao.

Vodolija

Vodolija je loša u vezama jer rijetko provodi vrijeme nasamo sa partnerom. Oni su više za grupne sastanke sa prijateljima i izbjegavaju romantične večeri u dvoje. Vodolija jednostavno ne želi da radi "par stvari". Čak neće ni držati partnerovu ruku, što ih čini distanciranim i nepažljivim. Nije ni čudo što je njihov partner otišao iz veze.

Ribe

Ribe su loše u održavanju veze jer očekuju da njihov partner bude "čitač misli". Očekuju da njihov partner zna šta osjećaju u bilo kom trenutku, što ih lako tjera. Na osnovu ponašanja, partner može pomisliti da žele da ostanu samo prijatelji i da ne žele da nastave romantičnu vezu. Ribe moraju da shvate da treba da budu otvorenije u vezi sa svojim potrebama, a ne da pretpostavljaju da njihov partner zna šta im treba.

