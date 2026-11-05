Krivite retrogradni Merkur za haos i probleme? Kosi sve pred sobom, a astrolog savjetuje kako da ga "preživite"

Retrogradni Merkur u škorpiji donosi haos do 13. novembra. Astrolog otkriva šta nikada ne radi u ovom periodu.

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Retrogradni Merkur počeo je 24. oktobra i trajaće sve do 13. novembra 2026. godine, a odvija se u intenzivnom i dubokom vodenom znaku Škorpije. Prema astrološkim tumačenjima, ovaj tranzit u trajanju od tri sedmice sa sobom nosi period pojačanih emocija, nesporazuma i neizbježnog vraćanja na neriješene probleme iz prošlosti.

Najjači udar ovog planetarnog haosa osjetiće četiri horoskopska znaka: Škorpije, Bikovi, Lavovi i Vodolije.

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Astrolozi upozoravaju da tokom ovog perioda nikako ne donosite ishitrene odluke, da detaljno i više puta provjeravate sve dogovore i povedete računa o svakoj izgovorenoj riječi. Ipak, ovaj astrološki tranzit ne mora nužno donijeti samo neprijatnosti – on predstavlja i idealnu priliku da se vratite unazad, suočite sa zaostalim dugovima i završite ono što ste ranije ostavili na pola.

Šta nikada ne raditi tokom retrogradnog Merkura po savjetu astrologa

Astrolog Lisa Stardast za "Today" otkriva koliko retrogradni Merkur može biti iscrpljujuć i frustrirajući, ali i kako se nositi sa njim kako bismo što bezbolnije kroz ovaj tranzit prošli.

Ovaj astrološki tranzit dešava se otprilike tri puta godišnje i svaki put traje oko tri sedmice. Trenutno se nalazimo tačno na sredini posljednjeg retrogradnog Merkura u 2026. godini, koji traje od 24. oktobra do 13. novembra (prethodni su bili u februaru i junu). Kao profesionalac, tokom ovog perioda uvijek izbjegavam određene postupke.

U nastavku pročitajte šta je zapravo ovaj fenomen, kao i zlatna pravila o tome šta bi trebalo, a šta nikako ne bi smjelo da se radi.

Šta je retrogradni Merkur?

Prije svega, hajde da razjasnimo činjenice: retrogradni Merkur je optička iluzija. Do nje dolazi kada se čini da Zemlja na svojoj putanji oko Sunca pretiče Merkur, planetu koja se brže kreće. Zbog toga sa Zemlje izgleda kao da se Merkur kreće unazad po nebu.

Ipak, u astrologiji se vjeruje da retrogradni periodi (koji se dešavaju svim nebeskim tijelima) utiču na oblasti kojima ta planeta vlada, bila to optička iluzija ili ne.

Kako Merkur vlada komunikacijom, putovanjima, vijestima, informacijama, tračevima i tehnologijom, tokom ovog perioda upravo te sfere trpe najveći pritisak. Ako niste pažljivi (a često čak i ako jeste), možete očekivati padove sistema i kvarove uređaja, zastoje na putovanjima ili bolne nesporazume u razgovorima.

Efekti se osjećaju i tokom takozvane "sjenke" Merkura – perioda prije i poslije samog retrogradnog kretanja, kada planeta prolazi kroz iste tačke (od 0 do 29 stepeni) preko kojih se kretala unazad.

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Šta NIKADA ne raditi tokom retrogradnog Merkura

Kada nastupi retrogradni Merkur, određene poteze uvijek treba odložiti dok ova planeta ponovo ne krene direktnim hodom. Razmislite o izbjegavanju sljedećih stvari:

Ne radite krupne prepravke u kući: Velike renovacije stana ili kuće tokom retrogradnog Merkura su veliko "ne" – a kako navodi astrološkinja, to zna iz ličnog iskustva. Prvo, ovaj tranzit vam oduzima sposobnost donošenja jasnih odluka ("lično sam opsesivno birala pravu bež nijansu za zidove i bavila se sitnicama koje su bile znatno lakše rješive kasnije"). Drugo, nailazićete na neočekivane prepreke: "tokom jednog retrogradnog hoda, obično curenje vode pretvorilo se u potpunu zamjenu instalacija koja me je koštala čitavo bogatstvo i uništila mi podove", objašnjava Lisa.

Ne započinjite nove poslove i projekte: Potpisivanje novih ugovora i ulijetanje "grlom u jagode" u nove situacije rijetko kada praktikujem dok Merkur ide unazad. Umjesto toga, sačekajte pravi trenutak. Ukoliko morate da pokrenete nešto krupno, birajte momenat takozvanog "kazimija" ("cazimi") – povoljan trenutak kada se Sunce i retrogradni Merkur spoje u egzaktnoj konjunkciji. "Tada koristim tu povoljnu energiju da jasno formulišem viziju i krenem naprijed."

Ne shvatajte stvari lično: "Trudim se da tokom ovog perioda ništa ne primam k srcu. Ako dođe do nesporazuma sa prijateljem, napravim korak unazad i sagledam širu sliku. Iako tenzije i rasprave lakše buknu, svjesna sam da to stanje nije vječno. Pažljivo biram riječi kako ne bih dodatno dolivala ulje na vatru. Kada se situacija usija, najbolje je pustiti i sebe i drugu stranu da se ohlade (mudrost koju me je naučio moj otac, inače Škorpija)."

Ne ulazite u velike kupovine: "Ukoliko planiram veći trošak, obavezno ga odlažem. Jednom prilikom kupila sam novi iPhone, a mjesecima kasnije, kada je Merkur ponovo postao retrogradan, razbila sam ga dok sam bila u inostranstvu, pa je bilo gotovo nemoguće pronaći servis. Zato uvijek savjetujem ljudima da u ovom periodu obavezno čuvaju fiskalne račune i prave rezervne kopije podataka na klaudu."

Šta TREBA raditi tokom retrogradnog Merkura

Dok pojedine radnje strogo izbjegava, astrološkinja Lisa Stardast navodi da u ovom tronedjeljnom ciklusu prioritet uvijek daje odnosima sa drugima i ličnoj njezi:

Poštujte granice: "Granice su ključne i nikada ih ne prelazim. Gledam svoja posla i ne miješam se u tuđe drame – naročito ako me se ne tiču. Zadržavam mišljenje za sebe ili za najuži krug prijatelja i izbjegavam kritikovanje drugih. Slušam otvorenog uma i srca, svjesna da i drugi ljudi možda prolaze kroz sopstveni haos."

Usporite i odmorite se: Ne forsirajte sebe preko granica. Briga o sebi je na prvom mjestu. "Ako osjetim preopterećenost, ugasim telefon ili uključim režim 'ne uznemiravaj' kako bih uhvatila dah. Kada mi se spava, slušam tijelo i odspavam – usklađivanje sa prirodnim ritmom tijela je neophodno. Umjesto borbe protiv struje, prepustite se toku; tako se najlakše zadržava mir."

Planirajte putovanja unaprijed: Ako morate da putujete, uvijek krenite ranije i uračunajte dodatno vrijeme za nepredviđene zastoje, kvarove ili gužve.

Kada nas očekuje retrogradni Merkur u 2027. godini?

Zapišite ove datume u planer kako biste se na vrijeme pripremili za naredne cikluse:

Od 9. februara do 3. marta 2027.

Od 10. juna do 4. jula 2027.

Od 7. oktobra do 28. oktobra 2027.