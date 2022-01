''Otvoreni Balkan'' na snazi: Šta to znači za Srbiju, Albaniju i Sjevernu Makedoniju?

Promet prehrambenih proizvoda između Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije od danas bi trebalo da bude znatno lakši i brži jer je počeo da se primjenjuje sporazum koji je nedavno potpisan u okviru inicijative Otvoreni Balkan.

To znači da regulative zemalja neće otežavati izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, verujemo jedni drugima, biće kontrola kao i do sada, ali to neće otežavati izvoz, kaže savjetnik ministra poljoprivrede Srbije, Goran Đaković.