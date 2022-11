Srpska uvodi "blok tarife" za struju, evo šta to znači za građane

Do 500 potrošenih kilovata prilikom obračuna električne energije u kategoriji domaćinstva plaćaće se po jednoj cijeni, od 500 do 1.500 kilovata po drugoj, a od 1.500 po trećoj cijeni.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Ovo se navodi u Nacrtu tarifnog sistema za prodaju električne energije i korišćenje distributivne mreže, koji je objavila Regulatorna komisija za energetiku RS.

Predsjednik Regulatorne komisije za energetiku RS, potvrdio je ranije da će se ići s prijedlogom da se do 500 potrošenih kilovata obračunava po istoj cijeni, a od 500 pa nadalje po većim.



Vladičić je tada pojasnio da je prijedlog da ako se potroši, na primjer, 800 kilovata, do 500 potrošenih se obračunava po istoj cijeni, a dio od 300 po drugoj - većoj.

"Prema ovom prijedlogu ostavljaju se svakom iste mogućnosti, nema diskriminacije. Da je, na primjer, prijedlog da se od jednog do 800 potrošenih kilovata naplaćuje po uvećanoj cijeni, onda bi postojala diskriminacija. Biće i javno razmatranje i rasprava i svako će imati mogućnost da dođe i da svoje primjedbe i sugestije, i pismeno i lično. To je samo prijedlog, ništa ne prejudiciramo", kazao je Vladičić.



Prema njegovim riječima, slijedi usvajanje pravilnika, ukoliko se oni uopšte usvoje i promijeni cijena.

"Imamo zahtjev za mrežarinu koji su podnijela distributivna preduzeća, ali postoji i najava da će biti podnesen zahtjev i za cijenu električne energije, ali još nije. Ove godine se neće mijenjati ništa, to možemo očekivati tek od naredne", naveo je ranije Vladičić, pišu "Nezavisne novine".



Kako se ističe u nacrtu koji je objavljen, svaki kupac prvih 500 kWh plaća po cijeni za opseg I, narednih 1.000 kWh po cijeni za opseg II, a preostalu utrošenu električnu energiju po cijeni za opseg III.

"Za prvu tarifnu grupu iz kategorije potrošnje domaćinstva prilikom utvrđivanja cijene energije za javno snabdijevanje primjenjuju se tarifni elementi aktivna električna energija sa primjenom višeg i nižeg sezonskog stava i mjerno mjesto kupca kada snabdjevač naknadu za uslugu snabdijevanja iskazuje kroz ovaj tarifni element", stoji u ovom nacrtu.



Dodaje se da se za drugu tarifnu grupu iz kategorije domaćinstva prilikom utvrđivanja cijene energije za javno snabdijevanje primjenjuju tarifni elementi aktivna električna energija sa primjenom višeg i nižeg sezonskog stava, kao i većeg i manjeg dnevnog stava i mjerno mjesto kupca kada snabdjevač naknadu za uslugu snabdijevanja iskazuje kroz ovaj tarifni element.



Prema dnevnom periodu tarifni stavovi se primjenjuju na veće dnevne tarifne stavove i manje dnevne tarifne stavove.



Prema sezoni primjene, niži sezonski tarifni stavovi (NS) primjenjuju se u periodu od 1. aprila do 30. septembra i viši sezonski tarifni stavovi (VS) primjenjuju se od 1. januara do 31. marta i od 1. oktobra do 31. decembra.



U ovom nacrtu se dodaje da se Odluka objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske", na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije.



"Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u 'Službenom glasniku Republike Srpske'", piše u ovom dokumentu.