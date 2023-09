Višković: U RS se gradi više nego ikad, rast plata veći od rasta inflacije

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je obim javnih investicija u Srpskoj ove godine za 500 miliona KM veći nego lani.

Izvor: Vlada Republike Srpske

"U toku je izgradnja novih bolnica, puteva, auto-puteva, škola, a veliki posao je pokrenut što se tiče razvoja energetskih potencijala kroz gradnju hidro, vjetro i solarnih elektrana", rekao je Višković.

Prema njegovim riječima, ovaj rast investicija stvara nova radna mjesta i unapređuje infrastrukturu, što doprinosi ekonomskom razvoju i boljem standardu građana Republike Srpske.

"Investitori i poslovni partneri su zainteresovani za ulaganje, a mi im nudimo odlične uslove, što je razlog njihovog dolaska. Nikada u novijoj istoriji nismo više gradili novih objekata - bolnica, puteva, energetskih potencijala. Republika Srpska je veliko gradilište - od Trebinja do Novog Grada. Nikada nismo gradili više javnih objekata", poručio je predsjednik Vlade Srpske.

Gradi se sve više proizvodnih pogona širom Republike Srpske, što je značajno za razvoj svakog mjesta, i svaka poslovna inicijativa koja nosi određenu privrednu aktivnost imaće podršku Vlade, naglasio je Višković.

"Trenutno bilježimo rekordan broj zaposlenih od nastanka Republike Srpske, a to je uzrok velikih investicija koje imamo. Vrlo važno je podvući da je realni rast plata veći od inflacije", istakao je Višković i dodao da se Republika Srpska neće zaustaviti na ovim projektima.

Radovan Višković o medijima, inflaciji i budžetu. Izvor: YouTube

On je istakao da je veliki interes investitora za ulaganje u oblast solarne energije u Republici Srpskoj, a pokrenuti su projekti na izgradnji nekoliko hidroelektrana.

"Nedavno je ozvaničen početak radova na HE `Dabar`, investiciji vrijednoj više od 500 miliona KM, a već je uloženo 250 miliona. U realizaciji su HE `Bistrica`, HE `Buk bijela`, do sada je ralizovano 25 miliona evra kroz radove na HES `Gornja Drina`, to se odnosi na Buk bijelu, Foču i Paunce", rekao je Višković.

Prilika za dogovaranje novih investicija, kao i prikazivanje investicione mogućnosti i ponude Republike Srpske biće i "Invest forum", koji će biti održan 19. septembra u Banskom dvoru u Banjaluci, a organizuju ga Vlada i Investiciono-razvojna banka Republike Srpske. Na njemu će učestvovati predstavnici iz 20 zemalja, 60 kompanija sa više od 300 učesnika.

"Imam velika očekivanja od ovog foruma, gdje će naši i strani privrednici imati direktnu komunikaciju. Investitori zainteresovani za ulaganje u Republiku Srpsku imaće sve neophodne informacije na jednom mjestu. Na njemu će biti predstavljene mogućnosti direktnog ulaganja, ali i poreska politika koja je bitan faktor zašto se investitori odlučuju ulagati kod nas. Opštine i gradovi iz Srpske imaće mogućnosti da predstave svoje potencijale", rekao je Višković.

On je rekao da Srpska želi da stranim investitorima pokaže da ima puno potencijala u koje mogu sigurno da ulože svoja sredstva.

"Nadam se da ćemo ovo iskoristiti da obezbijedimo još investicija i da nastavimo sa dobrim pokazateljima i dodatno razvijamo Republiku Srpsku na svim poljima", zaključio je Višković.

(SRNA/MONDO)