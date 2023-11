Trivić: Privrede entiteta ne mogu izdržati minimalac od 1.050 KM

Predsjednik Vlade Radovan Višković razgovarao je sa predstavnicima Unije udruženja poslodavaca o prijedlogu da najniža plata u idućoj godini bude 1.050 maraka.

Izvor: RTRS

Iz Unije poslodavaca nakon sastanka su rekli da privreda ovaj prijedlog ne može podnijeti i da bi to dovelo do otpuštanja radnika i zatvaranja preduzeća.

"Nismo uspjeli ništa dogovoriti, ukazali smo na pogubnost ideje o minimalnoj plati od 1.050 KM i kako ni vlade Srpske i FBiH i generalno privreda BiH to ne može izdržati", naveo je predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić za RTRS.

Potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dejan Mijić rekao je da treba da se dođe do realnog iznosa.

"Ono što je za nas neprihvatljivo to smo i iznijeli, iako niko nije rekao da to ne želi. U narednom periodu treba da dođemo do realnog iznosa plate i shvatili smo to kao želju i predsjednika Vlade i nas", istakao je Mijić.

(Mondo)