Za hranu potrošimo 1.152 KM: Podaci sindikata o potrošakoj korpi, troškovima i platama u RS

Sindikalna potrošačka korpa za decembar 2023. godine u RS koštala je 2.554,57 KM i prosječna plata je pokriva sa 51,05 odsto, saopšteno je iz Saveza sindikata RS.

Izvor: Shuterstock

Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Porodice u Republici Srpskoj su najviše novca trošile na prehranu 1.152 KM. Za stanovanje i komunalne usluge bilo je potrebno izdvojiti 644 KM, za prevoz 226 KM, tekuće održavanje domaćinstva 142 KM, a nabavka obuće i odjeće u decembru mjesecu koštala je 191 KM.

"Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u decembru 2023. godine iznosi 1.304 KM i veća je za osam KM u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u novembru mjesecu 2023. godine. Prosječno isplaćena neto plata u 2023. godini iznosi 1.274 KM i za 130 KM ili 11,4 odsto nominalno odnosno 4,1 odsto realno je veća od prosječno isplaćene plate u 2022. godini", podaci su Saveza sindikata RS.

Najviša prosječna plata u Republici Srpskoj u decembru mjesecu 2023. godine isplaćena je u oblasti finansijskih djelatnosti i djelatnosti osiguranja i iznosi 1.766 KM, a najnižu prosječnu isplaćenu platu dobili su radnici u građevinarstvu u iznosu od 993 KM.

Niske prosječne plate u decembru mjesecu 2023. godine primili su radnici zaposleni u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo 1.038 KM, oblasti saobraćaja i skladištenja 1.071 KM, te prerađivačkoj industriji u iznosu od 1.083 KM.

"Najniža prosječno isplaćena plata u 2023. godini je u sektoru građevinarstva i iznosi 952 KM i za 115 KM ili 13,7% nominalno odnosno 6,3 odsto realno je veća u odnosu na prosječno isplaćenu platu u 2022. godini. U 11 privrednih proizvodnih i uslužnih djelatnosti prosječno isplaćena plata u 2023. godini niža je od prosječne neto plate isplaćene na nivou Republike Srpske i iznose od 952 KM do 1.195 KM i kao takve nominalno su veće od 1,8 odsto do 18,8 odsto odnosno realno od -4,9% do 7,6%", kažu u Savezu sindikata.

