Italija se sprema za generalni štrajk 20. novembra: Najveći sindikat nezadovoljan budžetom, traži veće plate i penzije

Najveći italijanski sindikat CGIL potvrdio je generalni štrajk za 20. novembar zbog predloženog budžeta, koji smatra štetnim za radnike i penzionere.

Izvor: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia

Najveći italijanski sindikat CGIL, koji se smatra jednom od vodećih sindikalnih centrala ljevice u zemlji, ocijenio je danas da je sastanak sa predstavnicima italijanske vlade o budžetu bio politički beskoristan i potvrdio da će 20. novembra biti održan generalni štrajk zbog predloženog budžeta.

"Sastanak je protekao u korektnoj atmosferi, ali je politički bio beskoristan. Ponovili smo naš izrazito negativan stav prema zakonu o budžetu, koji ne odgovara na hitne probleme zemlje i zasniva se na kombinaciji mjera štednje i ponovnog naoružavanja, uz istovremeno nastojanje da se uštedi na račun penzija. To je više nego dovoljan razlog za generalni štrajk koji je CGIL najavio za 20. novembar", izjavio je nacionalni sekretar CGIL-a Kristijan Ferari, visoki funkcioner sindikata na čijem je čelu Mauricio Landini, prenosi Ansa.

On je to rekao nakon sastanka o predlogu budžeta, održanog u sjedištu italijanske vlade, palati Kjiđi.

"Osporavamo čitav okvir budžeta. Potrebna je potpuno drugačija ekonomska politika kako bi se riješili problemi zemlje", dodao je Ferari.

CGIL zahtjeva veće plate i penzije, pravedniji poreski sistem i veća ulaganja u zdravstvo i obrazovanje, uz protivljenje povećanju vojnih izdvajanja na račun socijalnih potreba.

Sindikat smatra da predloženi budžet ne odgovara na ključne ekonomske i socijalne probleme Italije.

(Mondo)