Zbog smrti devet ljudi: Grupna tužba protiv promotera festivala u Hjustonu

Advokati koji zastupaju više od 200 ljudi, koji tvrde da su povrijeđeni u prošlonedjeljnom stampedu na festivalu "Astrovorld" u Hjustonu, saopštili su da je do sada podnijeto oko 90 tužbi protiv promotera događaja u kojima je poginulo najmanje devet osoba.

Niz tužbi uslijedilo je poslije koncerta repera nominovanog za nagradu "Gremi" Trevisa Skota od prošlog petka pred 50.000 gledalaca u Hjustonu, koja je izmakla kontroli kada su fanovi krenuli ka bini.

"Mi predstavljamo više od 200 žrtava koje su psihički, fizički i psihički povrijeđene na festivalu `Astrovorld`", saopštio je advokat za građanska prava Ben Kramp na konferenciji za novinare u Hjustonu.

Devet nastradalih osoba imalo je od 14 do 27 godina. Devetogodišnji dječak koji je hospitalizovan i dalje je u kritičnom stanju, saopštila je policija.

Protiv producenta i Skota pokrenuto je najmanje 50 drugih tužbi zbog smrti i povreda.

Kramp, kome se pridružilo još desetak advokata, rekao je da je bilo ko od nekoliko zvaničnika na koncertu mogao da spriječi tragediju samo da je prekinuo nastup kada je haos u masi postao očigledan.

"Niko nikada ne bi trebalo da umre od odlaska na koncert. Dakle, ova tužba se ne odnosi samo na postizanje pravde za njih, već na to da se osigura da promoteri i organizatori znaju da ne možete dozvoliti da se to ikada dogodi u budućnosti", rekao je on.

(Srna)