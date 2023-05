Peking tvrdi: NATO je raspirivao sukobe širom svijeta, od BiH do Sirije

Kineski narod nikada neće zaboraviti varvarske zločine NATO-a u Jugoslaviji, izjavio je na konferenciji za medije u ponedjeljak portparol Ministarstva inostranih poslova Kine Vang Venbin, koji je optužio NATO za raspirivanje sukoba u svijetu.

Izvor: Shutterstock

"Kineski narod nikada neće zaboraviti krv i živote koje je dao radi zaštite istine, časti i pravde. On nikada neće zaboraviti varvarske zločine NATO-a, na čelu sa SAD", rekao je kineski diplomata.

On je naveo da, s jedne strane, NATO pretenduje na ulogu organizacije za regionalnu odbranu, a s druge - stalno nameće regionalnu napetost i stvara blokovsko sukobljavanje.

"Poslije Hladnog rata NATO je na čelu sa SAD u više navrata raspirivao sukobe širom svijeta - od Bosne i Hercegovine do Kosova, od Iraka do Avganistana, od Libije do Sirije", rekao je Vang Venbin.

Prema njegovim riječima, NATO nastavlja da se širi ka istoku, u Azijsko-pacifičkom regionu, provocirajući blokovsko sukobljavanje, razarajući regionalni mir i stabilnost.

"NATO na čelu sa SAD mora ozbiljno da se zamisli o svojim zločinima, potpuno da odustane od zastarjelog načina razmišljanja iz vremena Hladnog rata, da prekine da izaziva regionalne sukobe, stvarajući raskol i nerede", naglasio je diplomata.

Snage NATO-a počele su da bombarduju Jugoslaviju 24. marta 1999. godine, a 7. maja te godine u napadu NATO-a je pogođena Ambasada Kine u Beogradu. Poginule su tri osobe, a više od 20 je ranjeno. Oružani sukob albanski separatista „Oslobodilačke armije Kosova“, armije i policije Srbije doveo je 1999. do napada NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju.

"Sputnjik" podsjeća da je vojna operacija pokrenuta bez odobrenja Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, na osnovu tvrdnji zapadnih zemalja da su jugoslovenske vlasti sprovodile etničko čišćenje na Kosovu i Metohiji i izazvale tamo humanitarnu katastrofu. Bombardovanje je trajalo od 24. marta do 10. juna 1999. godine i dovelo do pogibije više od 2.500 ljudi, uključujući 87 djece, kao i štetu koja se procjenjuje na sto milijardi dolara, prenosi Sputnjik.

(Politika)