U udesu učestvovala tri automobila: Dvije osobe povrijeđene u naselju Karanovac

Dvije osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Karanovac u Banjaluci, rečeno je Srni iz banjalučke Policijske uprave.

Iz policije su naveli da su u sabraćajnoj nezgodi učestvovala tri putnička vozila, i to dva "pežoa" i "folksvagen".

Mediji su ranije objavili da su se zbog navedneog udesa stvorile ogromne gužve na putu Banjaluka-Mrkonjić Grad, kao i da je jedno od vozila nakon sudara završilo na krovu.

"Išao sam iz pravca Banjaluke ka Jajcu. Vidio sam samo u retrovizoru da auto pokušava da me pretekne. Naišlo je vozilo i on je pokušao da se vrati i zakačio me. On se prevrnuo na krov i došlo je do kontakta s drugim vozilom", rekao je jedan od učesnika nesreće za "Glas Srpske".

Nezgoda se dogodila oko 17.00 časova, a službenici Policijske uprave izvršili su uviđaj.

