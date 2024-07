"Uhvatio" ga presretač: Na auto-putu 9. januar vozio 188 km/h

Banjalučka policija je tokom prethodnog vikenda kontrolisala vozače - akcenat alkohol i brzina.

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka, u dane proteklog vikenda, na području Banjaluke, Prnjavora, Kotor Varoši, Čelinca i Kneževa, sa ciljem održavanja i poboljšanja stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja, realizovali su akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola.

Policijski službenici kontrolisali su i izvršili alkotestiranje 2.869 učesnika u saobraćaju.

"Zbog utvrđene nedozvoljene količine alkohola u organizmu sankcionisano je 176 vozača, koliko ih je i isključeno iz saobraćaja. Od ukupnog boroja sankcionisanih vozača 101 vozač je sankcionisan zbog utvrđene količine alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 g/kg, 59 vozača zbog utvrđene količine alkohola od 0,81 do 1,50 g/kg, 12 vozača je zadržano lišenjem slobode u službenim prostorijama do istrežnjenja zbog utvrđene količine alkohola u organizmu preko 1,5 g/kg", saopšteno je iz PU Banjaluka.

Zbog utvrđenog prisustva alkohola u organizmu sankcionisana su četiri "mlada vozača", odnosno vozači mlađi od 21 godine starosti ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva. Evidentirano je 26 ostalih prekršaja.

"Na području Policijske uprave Banjaluka u dane proteklog vikenda, realizovana je pojačana kontrola učesnika u saobraćaju automatskim mjerenjem prekoračenja dopuštene brzine kretanja pomoću radarskog sistema u vozilu „presretač“. Tokom trajanja kontrole prekoračenja dopuštene brzine kretanja vozila evidentirano je 113 prekršaja, a najveća brzina kretanja zabilježena je na autoputu „9. Јanuar“ u mjestu Lišnja, gdje je ograničenje brine 130 km/h, a vozilo se kretalo brzinom od 188 km/h", navodi se i saopštenju.

Policijska uprava Banjaluka apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, te poštuju ograničenja brzine kretanja, a posebno na vozače motornih vozila da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, jer je vožnja pod uticajem alkohola opasna, te da odgovornim ponašanjem zaštite sebe i druge učesnike u saobraćaju.

