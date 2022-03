Danas pretežno oblačno sa padavinama: Meteorolozi krajem dana najavljuju snijeg u većini krajeva

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno do potpuno oblačno vrijeme, u nižim predjelima sa kišom, a na planinama sa snijegom.

Maksimalna temperatura vazduha na sjeveru će biti od tri do sedam, na jugu do devet, u centralnom pojasu i u višim predjelima od minus dva do minus pet stepeni Celzijusovih.