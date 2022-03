Iz Zavoda tvrde: Broj nezaposlenih iz godine u godinu sve manji

Broj nezaposlenih u Republici Srpskoj smanjuje se iz godine u godinu, a tržište rada se stabilizuje, rekao je direktor Zavoda za zapošljavanje Miroslav Vujičić.

Izvor: Printscreen

Vujičić je rekao da je broj na kraju januara bio za 12.000 manji nego u januaru prošle godine.

On je naveo da su na tržištu najtraženiji zanati, kada je riječ o srednjoj stručnoj spremi, i to građevina, a kada je u pitanju visoka sprema to su pravnici i ekonomisti kojih i najviše ima na evidenciji Zavoda.

Ukazao je i da je potreba za ljekarima, kojih ima malo na evidenciji nezaposlenih.

Vujičić je za ATV rekao da se tržište rada stabilizuje, nakon teškog perioda korone, ali ne zna da li će kriza u Ukrajini imati posljedica.

(Srna)