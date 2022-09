Biće povremenih obustava saobraćaja: U ponedeljak počinju radovi na pravcu M17

U FBiH će od 3. oktobra, na snazi biti povremene obustave saobraćaja na dijelu magistralnog pravca M17 zbog izgradnje pristupnog puta na čvoru Počitelj, u okviru koridora "Pet ce" na poddionici Počitelj-Zvirovići, kao i priključka na magistralu.

Saobraćaj će, osim nedjeljom i praznicima, biti obustavljan do 3. decembra i to od 9.00 do 12.15 časova i od 13.15 do 15.00 časova.