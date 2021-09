Dodik o sjednici Generalne skupštine UN-a: Tamo nema BiH, postoji samo Komšić neartikulisan i nedefinisan

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik o sjednici Generalne skupštine UN-a u Njujorku kojoj prisustvuje Član Predsjedništva BiH Željko Komšić.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik kazao je danas na konferenciji za novinare u Banjaluci da Predsjedništvo BiH nije donijelo odluku o slanju delegacije na sjednicu Generalne skupštine UN-a i da ne postoji usaglašena politika i izjava oko odlaska predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića u Njujork.

„Željko Komšić je samovoljno, privatno otišao u Njujork. Ako postoji odluka Predsjedništva, onda Predsjedništvo snosi troškove. Sve troškove oko njegovog odlaska snosi njegov kabinet, što dokazuje moje tvrdnje da nije bilo odluke Predsjedništva BiH, a ovo je čista zloupotreba i laž i pokazuje dramatično stanje u BiH, Predsjedništvu i najvišim institucijama. Odbacujem svaku mogućnost da on legalno i legitimno predstavlja BiH. U toj delegaciji nema nikog od Srba“, kazao je Dodik.

Poručio je da su „Komšić i muslimani privatizovali funkcije, da žele da privatizuju VSTS i bh. pravosudne institucije“, te da im navodno „nude velike sume novca“.

„Da se radilo o ozbiljnom političaru poštovao bi odluke kolektivnog organa ili bi rekao da ide privatno kako bi pomogao BiH, a ovako je odmogao“, kazao je Dodik.

Dodao je da je ranije poslao pismo generalnom sekretaru i članicama Generalne skupštine, te ih upoznao da nema odluke Predsjedništva BiH i o drugim stvarima o kojima je i danas govorio, te rekao da će još jednom danas pokušati da o svemu obavijesti generalnog sekretara UN-a, o onome što mu je već slao u prethodnom pismu od 7. septembra.

„Iz kabineta Komšića se najavljuju sastanci i mogućnost da se on obrati, što pokazuje da se i generalni sekretar upetljao u rasturanje BiH. Ako generalni sekretar dozvoli njegovo obraćanje , onda je i on zabio jedan ekser u mrtvački sanduk BiH. Tamo nema BiH, tamo postoji Željko Komšić neartikulisan i nedefinisan kakav i jeste. Nije to samo njegova pamet nego i Džaferovića i drugih. Došlo je još jednom do kršenja Ustava BiH “, rekao je Dodik.