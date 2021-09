Dodik: Komšić govorio bez saglasnosti, Guteres umiješan u raspad BiH

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da je problem što se član Predsjedništva BiH Željko Komšić u NJujorku predstavlja u ime BiH, a posebno što to generalni sekretar UN Antonio Guteres prihvata, zbog čega se može reći da je "umiješan u raspad BiH".

Dodik je naglasio da odlučivanja u BiH nema bez konsenzusa, te istakao da nema odluke da Komšić ide na sjednicu Generlane skupštine UN i govori u ime BiH.

"Nema odluke ako se ne donese konsenzusom. Ta odlaka da on ide i govori tamo ne postoji. Prema tome, to je sve privatna priča. Problem nastaje kad se on predstavlja u ime BiH i kada ga generalni sekretar prihvata", rekao je Dodik.

On je ukazao da je tu važno to što je "generalni sekretar UN umiješan u raspad BiH".

"Jednog dana kada se bude pisala istorija, onda će se reći da je generalni sekretar UN primio u privatnu posjetu čovjeka koji je klevetao druge u BiH i da je to doprinijelo nerazumijevanju, nepomirenju, nefunkcionisanju BiH i zato se ona raspala", rekao Dodik novinarima u Budimpešti.

Upitan da prokomentariše izjavu Komšića da Dodik nije neophodan za funkcionisanje BiH, srpski član Predsjedništva BiH rekao je da Komšić može da kaže šta hoće, ali da Ustav kaže da postoji Predsjedništvo koje čine tri člana i da postoji procedura.

Komšić se danas obratio na Generalnoj sjednici UN, uprkos upozorenjima koje je Dodik uputio Guteresu da, zbog internih pravila i procedura, trenutno nema predstavnika iz BiH koji ima pravo i ovlaštenje dati izjavu pred bilo kojim međunarodnim tijelom ili forumom u ime BiH, uključujući i 76. zasjedanje Generalne skupštine UN.

Srpski član Predsjedništva je naglasio da Predsjedništvo BiH nije donijelo odluku da neko u ime njih učestvuje na sjednici Generalne skupštine UN.

