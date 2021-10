Dodik: Usvojićemo zakon da Agencija za lijekove BiH ne može djelovati u Srpskoj

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas u Istočnom Sarajevu da od kraja iduće sedmice Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH neće djelovati u Republici Srpskoj.

Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Najavio je da će Narodna skupština usvojiti leks specijalis koji će regulisati pitanje snabdijevanja bolnica.

"Mi ćemo za 2-3 dana predložiti leks specijalis Narodnoj skupštini koja će to usvojiti i regulisati pitanje snabdijevanja bolnica na način kako smo danas razgovarali i postigli opštu saglasnost", rekao je Dodik na konferenciji za novinare.

Prema njegovim riječima, suština tog zakona jeste da će biti proglašeno nevažećim djelovanje Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH na prostoru Republike Srpske i uspostavljen novi sistem.

"Ako Srbija može da koristi sve ono što joj stoji na raspolaganju kako bi obezbijedila kiseonik, koji je valjan i za djecu, onda možemo i mi. I mi ćemo to uraditi", naglasio je Dodik.

On je rekao da je direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Aleksandar državni neprijatelj broj jedan Republici Srpskoj.

"Može da se preseli u Federaciju i da nastavi da izmišlja stvari", poručio je Dodik nakon sastanka zvaničnika Republike Srpske sa direktorima bolnica u Srpskoj.

"Poništićemo sve zakone koje su donijeli visoki predstavnici"

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je danas da će uskoro biti zakazana sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će se donijeti zakoni o ništavnosti, nevaženju i neprimjenjivanju na teritoriji Republike Srpske oko 140 zakona BiH koje su nametnuli visoki predstavnici.

On je naglasio da je za ustavnu poziciju Republike Srpske u BiH koja je jasna, te istakao da nije protiv teritorijalnog integriteta BiH, već je u vezi sa tim saglasan sa EU.

"Srpska će samo preduzeti mjere da se njoj vrate ustavne nadležnosti i stoga pripremamo akte da u narednih nekoliko dana zakažemo sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj ćemo povući ranije date saglasnosti za reformu vojske, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, fiskalnog sistema i za uspostavljanje direkcije za indirektne poreze", istakao je Dodik na konferenciji za novinare i poručio da ovo nije secesija, niti otcjepljenje.

On je dodao da će Srpska poništeni nametnute zakone o Sudu i Tužilaštvu BiH, Agenciji za istrage i zaštitu /Sipa/, Obavjetajno-bezbjednosnoj agenciji /OBA/, kao i o javnim nabavkama.

"Sve je to oteto Republici Srpskoj, kao i izborno zakonodavstvo. Sve to pripada Srpskoj. O tome nema pregovora, mogu samo biti infomisani oni koje to zanima. Mi nemamo pravo da budemo naivni i da vjerujemo podvalama koje su stalno dolazile od međunarodnog faktora, koji je uporno gledao kršenje prava", naglasio je Dodik.

Dodik je izrazio nepovjerenje u EU i Evropsku komisiju kada govore o primjeni prava jer, kako je naveo, sve što govore posljednjih godina i decenija nije bilo u skladu sa pravom, već je kršen Ustav, nametane odluke i vršeno pravno i svako drugo nasilje.

"Sve to smo ovdje gledali proteklih godina, od raznih visokih predstavnika i njihovih takozvanih mirovnih snaga. Nikada nismo bili naivni zato što nismo pristali da uđemo u promjenu Ustava, vjerujući da će doći dan i trenutak kada ćemo moći da vratimo pozicije i nadležnosti koje Republici Srpskoj pripadaju", poručio je Dodik.

On je podsjetio da je nedavna odluka bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka bila samo početak tog procesa, kao i sramne odluke Ustavnog suda BiH, koji se ponaša vanustavno.

"To je jedna kriminalna organizacija, koje je sve vrijeme kršila Ustav i donosila i mijenjala ustavni sistem i smatrala da je samo politička sila iza koje stoji Evropska komisija, SAD i Velika Britanija, Evropska komisija, predvođena NJemačkom i nekim drugim zemljama. To je sasvim dovoljno da ovdje korak po korak učini nelegitimnu i razvlašćenu Republiku Srpsku", ukazao je Dodik.

Dodik je poručio da ova generacija političara ne može da stane iza toga i da su zato krenuli na ovaj put, koji ne može da zaustavi ni Evropska komisija i SAD, kao i Englezi "koji su sve ovo zakuvali".

On naglašava da je sve što je međunarodna zajednica činila kroz nasilje bilo protiv Republike Srpske, a da ništa dovoljno dobro nije donijelo ni BiH.

"Britanci i ostali koji su se sa nama svih ovih godina tako cinično igrali, umjesto zajedničke države sve čine da naprave muslimansku državu BiH, koja samo odgovara muslimanima. Zato sve odbacujemo i ne prihvatamo majorizaciju nikoga, pa ni hrvatskog naroda u BiH! Spremni smo da podržimo samo ona rješenja za koja je i hrvatski narod u takozvanoj reformi izbornog zakonodavstva, dok još bude na nivou BiH", rekao je Dodik.

(Srna)