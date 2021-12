Dodik: Rusija poštuje Ustav BiH, Zapad traži političke ustupke

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je večeras da zapadne sile teže da nameću svoja rješenja, dok Rusija želi da se poštuje Ustav i dogovor tri konstitutivna naroda i dva entiteta u BiH.

Izvor: RTRS/rsmoscowoffice.ru

Dodik je nakon što je tokom nedelje u Moskvi razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, istakao da "za Putina nikakva vrsta intervencionizma sa zapada nije prihvatljiva".

"Kad sam mu objašnjavao za vojsku, indirektne poreze, za SIPA, on me pitao kako to Ustav kaže. Kad sam mu to objasnio da je to ustavno pravo naše, on je rekao da je to naše pravo", objasnio je Dodik u intervjuu za RTRS.

Dodik tvrdi da Zapad za određene kredite traži i političke ustupke, što, kako kaže, nije slučaj sa Kinom.

Dodaje da je i Rusija spremna da bez uslovljavanja investira u Republici Srpskoj i podsjeća da je tokom posjete toj zemlji sa Gaspromom dogovorena izgradnja autonomnog sistema snabdijevanja gasom Republike Srpske i dvije gasne elektrane za proizvodnju struje.

"I to je nešto što je važno za nas i ta ukupna investicija po prvim pokazateljima mogla bi da iznosi više od milijardu evra. To treba da se isplanira. Mi smo predvidjeli rokove i potpuno sam uvjeren da će iduće godine biti početak i realizacija tog projekta", rekao je Dodik.

Naglasio je da je to rezultat direktne komunikacije s predsjednikom Rusije i najvažnijim predstavnicima te zemlje.

Smatra da zapadne zemlje imaju drugačiju praksu slanja izaslanika i ucjena u cilju ekonomije.

"Da je Republika Srpska pristajala na to, između ostalog, sada bi imala privatizovanu elektroprivredu i skuplju električnu energiju", pručio je Dodik.

(Tanjug)