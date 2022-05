Trivićeva odgovorila Dodiku: Pred nama je budućnost, a pred njim odlazak u političku prošlost

Nakon što je srpski član Predsjedništva BiH Milroad Dodik reagovao na prozivke Jelene Trivić (PDP), uslijedio je i njen odgovor.

"Histerija i bijes Milorada Dodika, agenta hrvatskih službi, pokazuju paniku u kojoj se ta individua nalazi. Panika je izazvana mojom kandidaturom za predsjednika Republike Srpske, kao i mojim ukazivanjem na njegove prevarantske pokušaje obmane naroda koji on više ne može, kao i do sada, lagati i žrtvovati za one kojima služi", rekla je Trivićeva.