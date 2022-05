Dodik: Sankcije Rusiji neće biti uvedene dok sam ja u Predsjedništvu BiH

Republika Srpska je pod svakodnevnim pritiscima da uvede sankcije Rusiji, koliko god bude koštala politika neutralnosti, nećemo pristati na igru Zapada, rekao je srpski član Predsjendištva BiH, Milorad Dodik.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Naglašava da BiH nije uvela sankcije Rusiji jer o tom pitanju nije bilo konsenzusa Predsjedništva, te da konsenzusa neće biti dok god je on u Predsjedništvu.

Dodik ističe da deklarativno date saglasnosti bošnjačkih ambasadora koji u međunarodnim organizacijama nastupaju "solo" nisu obavezujuće za BiH.

Da je na nivou fantacije priča opozicije o sankcijama koje je BiH navodno uvela Rusiji, potvrdio je, kaže Dodik, ruski ambasador Igor Kalabuhov, ali i predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović, koji je Srbe optužio za blokadu sankcija Rusiji.

"BiH nije uvela nijednu od sankcija prema Rusiji u skladu sa Ustavom i unutrašnjom procedurom. Naravno da tu postoji problem - kad se neki od muslimanskih ambasadora pojavi na nekom sastanku Zapada, Zapad to slavodobitno posmatra i gleda kao neku vrstu pobjede. To što oni stvaraju problem unutar BiH govori koliko je njima stalo do BiH, a oni su stvorili ozbiljan problem činjenicom da su dopustili da se unilateralno razbije osnova Dejtonskog sporazuma, a to je konsenzus", naglašava Dodik.

Dodik poručuje da bez konsenzusa nema ni odluke. Prema Ustavu BiH, jedino nadležno tijelo za utvrđivanje spoljne politike je Predsjedništvo BiH, a usaglašenih stavova nije bilo.

Dodik ističe da je odbijen njegov prijedlog da pitanje sukoba u Ukrajini bude uvršetno u dnevni red sjednice Predsjedništva BiH. Umjesto da BiH zvanično zauzme neutralan stav o pitanju rusko ukrajinskog sukoba, dva člana Predsjedništva odbijaju zahtjev, vjerujući u svemoguću moć zapada, kaže Dodik. Time BiH rizikuje da postane kolateralna šteta, poput Ukrajine.

"Tražim neutralan stav, da se ne miješamo u te stvari da ne pratimo politike Zapada, nego da pokušamo da budemo izvan spekulacija i izbjegnemo bilo kakvu ekonomsku štetu i političku. Iz niza razloga smatram da BiH neće uvesti sankcije dok ja sjedim u Predsjedništvu BiH", poručuje Dodik.

Haotični zahtjev Zapada o pridruživanju sankcijama govori o njihovom strahu o narastajućim ruskim granicama. Zato, kaže Dodik, ulažu milijarde u naoružanje koje plasiraju Ukrajini. U takvim globalnim podjelama, Republika Srpska mora se držati po strani.

"Zato je najvažnije da mi očuvamo stabilnost i mir, a to znači - nema sankcija za Rusiju, homogenizacija Srba u Republici Srpskoj oko programa koji garantuje stabilnost i mir i pokušaja da se obezbijedi vraćanje nadležnosti koje Srpskoj po Ustavu pripadaju", ističe Dodik.

Dodik je rekkao da ne vjeruje u BiH i da jedino što može u BiH samostalno da živi je Republika Srpska.

Komentarišući najavljenu posjetu predsjednika Evropskog savjeta Šarla Mišela, Dodik je rekao da ne očekuje da će biti pomaka u pregovorima o izbornoj reformi.

(RTRS)